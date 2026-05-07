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Gasolineras colapsan por largas filas ante el fuerte aumento en combustibles en Costa Rica

Aumento aprobado por Aresep el 30 de abril comenzará a regir a la medianoche de este 7 de mayo

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Por Manuel Herrera

El fuerte incremento en el precio de los combustibles en Costa Rica, a partir de este jueves 7 de mayo, provocó este miércoles largas filas y saturación en muchas gasolineras del país.

Decenas de conductores salieron a llenar el tanque antes de que entre a regir el aumento aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el cual empezará a aplicarse a partir de la medianoche.

Gasolineras
Largas filas en las gasolineras sorprenden a conductores la tarde y noche de este miércoles. (Cortesía/Cortesía)

El diésel tendrá el mayor golpe

De acuerdo con el ajuste aprobado el pasado 30 de abril, el combustible que más subirá será el diésel, con un incremento de ₡152 por litro.

Por su parte:

  • La gasolina regular aumentará ₡123 por litro.
  • La gasolina súper subirá ₡103 por litro.

Así quedan los nuevos precios

A partir de este jueves, los precios oficiales por litro serán los siguientes:

  • Diésel: ₡716 el litro.
  • Gasolina regular: ₡748 el litro.
  • Gasolina súper: ₡733 el litro.

Conductores abarrotan estaciones de servicio

Usuarios en distintas partes del país reportaron filas extensas en estaciones de servicio durante la tarde y noche de este miércoles, en un intento por ahorrar algunos colones antes del aumento.

En algunos puntos, los conductores tuvieron que esperar varios minutos para poder abastecer sus vehículos.

La receta de la gasolina varía entre países por normas ambientales, clima y políticas energéticas. El etanol marca la mayor diferencia en Brasil.
El diésel es el combustible que más aumentará. (Canva /Canva)

Mejor armarse de paciencia

Con la alta demanda registrada en las últimas horas antes del ajuste, quienes aún necesiten cargar combustible deberán tener paciencia y prever posibles atrasos en las gasolineras.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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