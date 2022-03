Gasolineros al presidente Alvarado: “No nos toree”

Los gasolineros están molestos con el presidente Carlos Alvarado por el proyecto de ley que envió a la Asamblea Legislativa.

Según los empresarios, el proyecto les “mete la mano en la bolsa”, causaría el cierre de más de 200 gasolineras, el despido masivo de empleados y dejaría “ganancias de casi cero para las que queden abiertas”.

José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, conversó con La Teja sobre la posición que tienen con respecto a la iniciativa del gobierno.

Afirma que en el país hay unas 400 estaciones de servicio y que de esas, según un sondeo hecho por ellos, al menos 200 tendrían que cerrar si el proyecto llega a ser ley.

Los gasolineros están chivas con el presidente, Carlos Alvarado, porque, dicen, está jugando con la comida de ellos. Archivo. (Alonso Tenorio)

El proyecto fue enviado el viernes 18 de marzo a la Asamblea Legislativa por el presidente Alvarado. Pide que se elimine una solicitud de alza hecha por Recope y que se analice un aumento de los combustibles que golpee menos a los consumidores.

El alza propuesta es de ¢87 más al litro de súper, ¢85 al de regular y ¢121 al diésel. Estas alzas, solicitadas el 11 de marzo, están en baño maría en la ARESEP.

El proyecto de ley también busca darle un crédito fiscal por tres meses a sectores productivos, de transporte público y de carga. Se habla de un descuento en el impuesto de renta por cada litro de combustible usado, sería de ¢78,15 por cada litro de gasolina regular, ¢78,15 en la súper y ¢92,40 en diésel.

Esta es parte de la conversación con Masís.

¿Qué ocurre si el proyecto avanza y se vota en primer debate?

“Nosotros no queremos problemas con el Gobierno, pero que no nos toree. Tampoco vamos a dejar que nos metan la mano en la bolsa tan descaradamente. De las 400 gasolineras del país, el 70% (280) son propiedad de una única familia que lucha por salir adelante.

No se debe pensar que porque sube la gasolina los que la vendemos nos hacemos ricos, No somos millonarios, como muchos creen”.

De las 400 gasolineras que hay en el país, unas 280 son propiedad de una sola familia. Foto Albert Marín. (Albert Marín)

Lo que más hizo brincar a la Cámara de Empresarios del Combustible es la parte del proyecto que busca eliminar el 25% en el margen de ingresos de los gasolineros.

“En el 2020, por la pandemia, vivimos una crisis y en el 2021 recién veníamos medio recuperándonos y ahora el presidente quiere volvernos a hundir, pero más al fondo”, dice Masís.

¿Por qué más al fondo?

“Ese intento de quitarnos el 25% en el margen de ingreso es una tajada dos veces más grande que el capital de trabajo promedio que ocupa una gasolinera para funcionar. Es igual a devolver el margen de ganancia al 2012 con los costos del 2022. Es un golpazo más fuerte que el que nos dio la pandemia.

“Ese 25% que nos quieren quitar es una cantidad igual al pago mensual de los salarios de los empleados en una gasolinera y es igual a lo que se paga en una gasolinera mensualmente por servicios de mantenimiento de sistemas, planta y equipo. Ese 25% que quieren quitarnos es 3,3 veces más alto que el impuesto de la renta que pagan en promedio las gasolineras y los transportistas”, afirma Masís.

A los gasolineros les molesta, dicen, que el presidente Alvarado no les haya consultado por posibles soluciones ante el alto costo de la gasolina.

“De las 280 gasolineras que son de una sola familia, la gran mayoría son lideradas por mujeres. La menor cantidad de gasolineras del país son de empresas transnacionales, es por eso que si el proyecto de ley pasa, como sucede siempre, los más pequeños, la gran mayoría, sufrirán más y arriesgan cerrar, ya que esa misma cantidad está por debajo de vender 300 mil litros al mes, una cantidad que apenas da para ir saliendo con los costos y que quede un poquitico de ganancia”.

La menor cantidad de gasolineras en Tiquicia son de empresas transnacionales. Archivo.

“Sería mejor que si se quiere impactar con una reducción al precio de la gasolina, y eso lo hemos dicho ya, se debería frenar el superaumento que viene en los próximos días y bajar el impuesto único de los combustibles. No entendemos por qué busca afectar un sector que tiene dos años sufriendo”, añadió.

¿Y si el proyecto avanza en la Asamblea?

“Estamos convencidos de que no avanzará, sabemos de diputados serios y pensantes que se oponen. Nosotros no queremos tomar medidas como cerrar gasolineras porque el país perdería millones de colones, sería una provocación que se debe evitar. Eso sería torearnos y advertimos que si el proyecto se aprueba, pues diay, sin plata no se puede comprar combustible, así de sencillo, muchas gasolineras se verían muy afectadas”.