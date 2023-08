Gemelos puntarenenses diseñaron el vestidito de la Negrita

Minor Castro Rodríguez, profesor de religión del barrio La Palma en Parrita de Puntarenas, y su hermano gemelo Marvin, son los responsable de diseñar el vestidito que fue elegido por la autoridades de la basílica de nuestra señora de Los Ángeles en Cartago para vestir a la Negrita todo el año.

Alegría que no pueden explicar, sorpresa, lágrimas, agradecimientos a la Patrona de Costa Rica, en fin, cuando los hermanos y su mamá, doña Yadira Rodríguez, quienes estaban en la plazoleta de la basílica disfrutando de la misa de la vestición, vieron que monseñor Óscar Fernández, obispo de la diócesis de Puntarenas, cogió el vestidito de ellos.

Los gemelos junto a su mamá, doña Yadira, una amiga de la familia, Milagro y su hija de 9 años, Ilana. (Eduardo Vega Arguijo)

Este año la diócesis de Puntarenas fue la encargada de hacer el vestidito como un reconocimiento a los 25 años de su fundación.

“No lo podíamos creer. Sentí algo tan lindo en el corazón. Me dieron escalofríos, me puse a llorar, a temblar, me puse frío. No creía al principio que era nuestro vestidito, después me concentré en darle gracias a la Virgencita por darme este regalo de amor tan grande. Ella sabe que yo la amo”, nos comento Minor después de haber recogido tamaño poco de agua bendita.

Cuando los gemelos se dieron cuenta que el vestidito de la Virgencita tenía que ser hecho por puntarenenses, se animaron a diseñar uno sin siquiera haberse sentado en una máquina de coser algún día de sus vidas, de hecho, una señora, doña Iris de Cartago, se los hizo y ellos lo enviaron.

El vestidito que usará La Negrita todo el año lo hicieron unos gemelos de Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados)

“Yo soy profesor de religión, ahorita no estoy trabajando y junto con mi hermano, a puro prueba y error, fuimos logrando el diseño. En verdad que es un vestidito cargado de fe y de amor, porque nos animó nuestra fe y amor a la Virgencita”, agregó Minor.

El vestido en la parte frontal se encuentra el logo del 25 aniversario que posee 18 estrellas, que representa las parroquias, el nombre de la diócesis, la imagen de la Virgen del Carmen (Virgen del Mar), la fachada de la catedral, elementos de la sinodalidad, el cielo azul, el mar, el sol y las montañas.

Monseñor Óscar Fernández obispo de Puntarenas, sostiene el vestidito que usará la virgencita todo el año. (Rafael Pacheco Granados)

En la parte trasera se encuentran varios elementos. Las ondulaciones de color azul representan el mar que engalana todo el territorio, las algas verdes representan la flora marina de los mares, las nubes representan el hermoso cielo azul, las garzas la fauna del Puerto y el Sol cada amanecer y atardecer a lo largo y ancho de la diócesis.