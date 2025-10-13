Gerardo “Chiqui” Solano, el pregonero que lleva 20 años informando a Paraíso de Cartago

Gerardo “Chiqui” Solano tiene 75 años y más de dos décadas vendiendo periódicos en Paraíso. (Hillary Chiinchilla Marín /Hillary Chinchilla Marín)

El reloj marca las 3:00 a. m. y, mientras la mayoría de Paraíso duerme, Chiqui ya está de pie. A las 4:00 a. m. comienza su jornada, recibiendo los periódicos que llegan a su esquina, cerca del parque de Paraíso, la misma donde ha trabajado durante 20 años.

“Yo me levanto a las 2 o 2:30 de la madrugada. Me dejan el periódico en mi casa y a esa hora empiezo el día. A las 4 ya estoy aquí y trabajo hasta las 10 de la mañana”, cuenta con orgullo.

Este vendedor ha visto pasar generaciones completas de vecinos y clientes, y hoy se le reconoce por su amabilidad y su compromiso con el trabajo.

Más que vender, compartir noticias

Cada madrugada, “Chiqui” inicia su jornada a las 3 a. m. para informar a su comunidad. (Hillary Chiinchilla Marín /Hillary Chinchilla Marín)

Aunque su labor consiste en vender periódicos, Chiqui la define como una forma de ayudar a la gente a informarse.

“Esto me ayuda, y yo les ayudo. Me conocen todos y convivir con la gente me gusta mucho”, nos comentó mientras acomodaba los ejemplares de La Teja.

Para muchos, él no solo entrega noticias, sino también alegría y conversación. Es parte de la rutina diaria de los vecinos de Paraíso, quienes lo saludan de camino al trabajo o le compran el periódico “fiado” con total confianza.

Una vida dedicada a su oficio

“Yo tengo 75 años y los últimos 20 años de mi vida me he dedicado a esto”. Antes de que existiera La Teja, recuerda que solo se vendían La Nación y La Prensa Libre, que costaban “50 o 60 colones”. Desde entonces, ha sido testigo de cómo cambió la forma de informarse, pero él sigue firme en su esquina, cada mañana.

“Si dicen Gerardo Solano, nadie sabe quién es, pero si dicen Chiqui, todo el mundo me ubica”, comenta entre risas. Vive solo, aunque mantiene contacto con sus hijos, y asegura que su trabajo le da sentido a sus días.

El héroe anónimo de Paraíso

Para los vecinos, Chiqui es más que un voceador, es parte de la identidad del cantón. Su constancia, su sonrisa y su amor por la gente lo han convertido en un vecino muy querido

Mientras otros inician su jornada, él ya cumplió con la suya: repartir noticias, amistad y un pedacito de historia cada día en Paraíso.

Su constancia y cercanía lo han convertido en un héroe anónimo de Cartago. (Hillary Chiinchilla Marín /Hillary Chinchilla Marín)