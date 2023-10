Gerente del Sinart admitió, lleno de nervios, el desorden y fallos de la institución

Federico Amador, director general del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), pasó un rato bastante incómodo al comparecer ante los diputados porque le tocó reconocer el gran desorden y los serios fallos que se han estado dando en la institución.

Él fue convocado a comparecer este lunes en la noche en la comisión legislativa que se encarga de investigar las actuaciones del Sinart. También había llegado el lunes pasado, pero no dio tiempo para que los legisladores le hicieran todas las preguntas, por eso tuvo que volver.

Federico Amador, director del Sinart, confesó varias inconsistencias de la institución estatal. Foto: Asamblea Legislativa.

Durante todo el interrogatorio Federico se notó bastante nervioso, tenía un lapicero en la mano y lo hacía para todo lado de la ansiedad que sentía, ya que sabía que iba a ser cuestionado por varias fallas que tuvo que admitir.

La primera fue el desorden que hay con las actas del Consejo Directivo ya que muchas no están actualizadas, firmadas y anotadas en el libro de actas correspondiente. Además, reveló que la institución no posee resguardo, en video ni en audio, de cuatro sesiones de dicho Consejo, por lo que las actas ahora no pueden ser verificadas.

Federico explicó que ellos habían grabado los videos por medio de una aplicación de videoconferencias, los cuales supuestamente fueron vistos previo a las sesiones siguientes de las actas hoy desaparecidas.

“Hay tres actas que no tenemos videos, hemos tratado de localizarlas, porque esas se hacían en Zoom y no encontramos esos videos, anduvimos buscándolos para pasárselos. Las actas sí están, son esos tres videos los que no están”, aseguró Amador.

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, dijo que no es posible que haya tanto desorden en una institución pública que se sostienen con el dineros de los costarricenses y aseguró sentirse preocupado por el asunto.

El diputado Ariel Robles dijo que estaba preocupado con tanto desorden. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Grandes fallos

Pero eso no fue todo, Federico Amador reconoció hasta con vergüenza que el Sinart hizo una contratación a la empresa RMC La Productora S. A. (denominada Nocaut), cuyo dueño es el productor Christian Bulgarelli Rojas, quien sería amigo del presidente Rodrigo Chaves, sin seguir el procedimiento correcto.

La compañía fue contratada sin que se elaborara el estudio de mercado que exige la normativa interna.

El gerente reveló que la exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández, dijo que el expresidente de la empresa estatal, Allan Trigueros, le dio la orden verbal y directa de contratar a Nocaut.

Federico admitió además se hizo una contratación especial, sin un concurso previo, aunque no existían argumentos para utilizar ese mecanismo, pues no ofrecía un servicio diferenciado al resto de productoras.

Sobre ese “fallo”, reconoció que él también tuvo culpa: “Da vergüenza venir a poner la cara, todos tuvimos parte en ese error, en esa contratación”, dijo el jerarca.

Gerente del Sinart pasó momento bastante incómodos

La firma Nocaut es la misma que ganó un contrato de $300.000 (unos ¢162 millones) del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, luego de que Bulgarelli participó en el diseño de los términos del concurso.

La diputada Vanessa Castro, presidenta de la comisión legislativa, dijo que quedaba muy preocupada por los detalles que se habían revelado en la comparecencia y que incluso iban a analizar si lo volverían a llevar.