Gilbert Jiménez se hizo un colocho al explicar su mentira sobre falso viaje a Guanacaste

El diputado Gilbert Jiménez respondió al estilo de Cantinflas el porqué mintió sobre el falso viaje que hizo a Guanacaste para supuestamente ayudar a los afectados por las inundaciones.

La Teja le consultó al legislador por qué se le ocurrió decir que sí había visitado Guanacaste cuando no era verdad y la respuesta, además de confusa, estuvo bien ralita, así como las respuestas que daba el popular personaje mexicano, que se enredaba solo al tratar de dar su punto de vista.

Gilbert Jiménez no tuvo más opción que reconocer que mintió al decir que fue a Guanacaste. (Rafael Pacheco)

“Yo creo que una de mis características y cualidades es estar a la par de las personas que más necesitan, en ese sentido sentí que estaba a la par de todos y que, como bien, en su momento me puse a disposición del diputado (Luis Fernando Mendoza) y lo he estado en disposición de todos y siempre he trabajado, ha sido mi característica seguir trabajando.

“He dado las disculpas por la situación, por supuesto que seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho y ahora con mayor ímpetu, mayor esfuerzo y trabajo, esto me lleva a redoblar esfuerzos para seguir trabajando por mi país", dijo Jiménez.

Para que usted tenga el contexto de qué pasó, le contamos que el jueves pasado Jiménez ofreció su carro a su compañero de fracción Luis Fernando Mendoza, y dijo que si tenía que llevarlo a Guanacaste a prestar ayuda, lo haría con gusto.

Esta es la foto que puso en evidencia al diputado liberacionista. (Tomada de Facebook)

Este lunes el medio de comunicación Trivisión llamó a Jiménez para hacerle una entrevista y entre las preguntas que le hicieron le consultaron si había ido a Guanacaste y él respondió que sí y hasta citó que había estado en Bagaces, Liberia y Santa Cruz.

Le preguntaron si tenía fotos y Jiménez dijo que sí y se comprometió a enviarlas.

El martes aún no las había mandado y en Trivisión se las volvieron a pedir, así que Jiménez envió varias. Cuando los comunicadores las recibieron empezaron a notar cosas raras, vieron que unas no parecían ser de Guanacaste y en la única en la que se veía el legislador también había dudas.

Gilbert Jiménez envió este video a Trivisión para pedir perdón

Luego de una búsqueda se dieron cuenta de que esa foto era vieja, Gilbert la había subido a su cuenta de Facebook en el 2021 y la publicación afirmó que había sido tomada durante una gira en La Legua de los Naranjos, La Uruca, Los Portugueses, Jocotal y Monterrey de Aserrí.

Al verse descubierto y quedar como un mentiroso, Jiménez no tuvo más remedio que enviar un video reconociendo que había “faltado a la verdad” y ofreció disculpas por haber hecho semejante cosa.