Gloria Navas le dio una “master class” a Pilar Cisneros sobre Derecho y procesos legales

La diputada independiente Gloria Navas le dio clases a Pilar Cisneros de Derecho penal. Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

La diputada independiente Gloria Navas le dio una “master class” de Derecho a su compañera Pilar Cisneros, luego de que la legisladora del partido de gobierno hizo una serie de afirmaciones sobre la detención de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel.

Este martes, en la sesión del plenario, Cisneros cuestionó de nuevo el accionar de las autoridades porque, en su criterio, a Esquivel primero se debía investigar, para luego detenerla.

“Un principio básico, doña Gloria Navas, usted podrá ser muy abogada, pero tiene que venir otra abogada a corregir sus leyes, porque están pésimamente mal hechas. Lo primero que hay que hacer es investigar para detener, usted primero investiga y si la investigación dice que debe detener, pero al revés no.

“¿Cuál es el delito? Se basa en un informe de una auditoría, la contratación no está en firme, el contrato está apelado ante la Contraloría y no ha resuelto. Ningún juez de la República lo ha declarado ilegal, entonces no hay prevaricato.

“La CCSS no ha pagado un solo colón por ese contrato, de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con que se investigue, que allanen, pero no tienen derecho a que una persona, que se entrega voluntariamente, que ha sido juez, abogada, magistrada, la traten como una delincuente, llevándola en un perrera”, afirmó Cisneros.

Gloria Navas le dio un "master class" de derecho a Pilar Cisneros

Aplicada

Navas no se quedó callada y pidió el uso de la palabra, para responderle a Cisneros y explicarle algunos términos importantes, en el campo del Derecho.

“Cuando yo le dije en una comisión a usted que era periodista, pero no abogada, creo que le dolió muchísimo esa diferencia. Por otro lado, qué tremenda equivocación, si usted fuera la defensora de doña Marta, la van a condenar. Usted dice que la están acusando de prevaricato y es peculado, son dos cosas diferentes.

“Por otro lado, usted está diciendo que no es delincuente, pero usted ya la condenó, delincuente se declara cuando se ha realizado el debido proceso y se condena de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política.

“Es imputada y como imputada tiene que asumir las consecuencias. El prevaricato nada que ver con el delito de peculado, porque el peculado tiene que extenderse con una gran cantidad de verbos definitorios, entre ellos, el abuso y la distracción de bienes públicos, sobre los cuales tiene el funcionario público la custodia. Hay que estudiar doña Pilar, hay que quemarse las pestañas, me alegro de que sea periodista y no abogada”, afirmó.