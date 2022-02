Gloria Navas llegará a la Asamblea Legislativa con 10 “asesores” sin sueldo

La abogada Gloria Navas llegará a la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo con 74 años y le agradece eso a la vida.

“Será diputada la mejor Gloria Navas Montero de toda la historia: experiencia profesional, experiencia personal, haber amansado cientos de toros bien bravos y en uno de los momentos que más disfruto mi vida”, dice.

La casa de doña Gloria es por estos días un huracán de felicidad. Sus hijas: María Gabriela (abogada), Tatiana (arquitecta) y Gloriana (abogada) Valladares Navas están superorgullosas de que mamá sea una legisladora electa. Llegó por el Partido Nueva República (PNR).

Desde el 6 de febrero, día de las votaciones, sus hijas se convirtieron en sus primeras tres asesoras ad honorem (sin cobrar un cinco).

Y no habían terminado las hijas de ponerse a las órdenes de doña Gloria cuando también levantaron la mano los 7 nietos, o sea, tendrá 10 “asesores gratis”.

“A mis 74 años tengo una visión del mundo muy distinta a las de mis hijas, que son adultas jóvenes (entre 45 y 50 años), madres, profesionales, en una época muy diferente en la que yo lo fui y ni qué se diga de mis nietos, jóvenes, tecnológicos”, afirma.

"Asesoras". Las tres hijas de doña Gloria son parte del equipo familiar que están super contentos de que sea diputada. Cortesía. (Cortesía)

“Claro, me he ido adaptando. Soy una adulta mayor productiva, que tiene todavía mucho qué darle al país. Las canas me han enseñado a escuchar, por eso escucho a mis hijas, a mis nietos; ellos tienen preocupaciones muy variadas y son todas importantes. Legislaré pensando en ellos, que son el reflejo de una Costa Rica que urge cambios positivos ya”, añade.

Hay tanta alegría en la familia y tanta identificación con que la abuelita será diputada que ya hubo una primera reunión de “asesores” y, según el “acta” de esa reunión, a los “asesores” ya les fueron asignadas tareas.

Por ejemplo, a un nieto se le encargó ser el chofer de doña Gloria el primero de mayo, día de la primera sesión.

La Teja habló con la futura legisladora para ver cómo toma esta nueva etapa de su vida.

-¿Siente que Gloria Navas diputada tuvo que haberse dado hace años?

Los tiempos de Dios son perfectos. Llego a la Asamblea Legislativa justo cuando tengo que llegar. Me gusta que llego con gran experiencia de vida y profesional; me gusta que soy en estos momentos, a mis 74 años, la mejor versión de mí misma porque cada experiencia vivida te hace crecer.

La madurez aumenta la inteligencia intelectual y emocional, esto se traduce en entender que el trabajo en equipo es fundamental para que avancemos todos a un mejor ritmo. Las canas te enseñan que lo fundamental es negociar, conciliar, escuchar, acordar, siempre buscando lo mejor para el país.

-¿A qué quiere meterle mano de inmediato desde su curul?

Son tantas cosas. Nos han destrozado este país tan bonito. La inseguridad es una emergencia a atender ya, pero también lo es el apagón educativo, la brecha tecnológica entre los estudiantes que pueden conectarse a Internet y los que no tienen ni un celular para hacerlo; reactivar la economía es otro tema de emergencia inmediata.

Líder. Doña Gloria siempre ha estado al pie del cañón en la realidad política del país. Cortesía. (Cortesía)

Hay mucho qué hacer y la nueva Asamblea Legislativa ocupa mucho diálogo, inteligencia, colaboración y equilibrio. Las diferentes fracciones debemos lograr acuerdos, no es tiempo de discutir, es tiempo de construir.

-¿Temor por asumir como diputada?

Son tantas las luchas que he tenido en mi vida y tan grandes, que ser diputada no me provoca ningún temor. Lo que sí me provoca es una gran obligación con la gente por hacer las cosas bien. Ya la vida me ha llevado por grandes dificultades y alegrías, por grandes dolores como el fallecimiento de mi hijo (Rafael, quien era abogado y diseñador gráfico murió hace 17 años en un accidente de tránsito).

-¿Cómo debe ser Gloria Navas la diputada?

Conciliadora, negociadora, buscando siempre el bien común. Aprovecharé la curul para buscar siempre lo que más le beneficia al país. Seré contundente en temas como la urgencia de intervenir ya el Ministerio de Educación y que se ocupa un superministro de Educación que promueva una transformación profunda porque la educación pública está paralizada producto de factores como las interminables huelgas y la pandemia.

Fiel. Desde las elecciones pasadas doña Gloria está con Fabricio Alvarado. Archivo. (Diana Mendez)

-¿Imaginó algún día que estaría en la Asamblea Legislativa?

Jamás. Siempre fui luchadora, desde jovencilla. Siempre he sido líder, pero estar en la Asamblea no me pasaba, no estaba dentro de mis planes un puesto público, pero al ver el desastre de los últimos ocho años consideré que mi experiencia de vida y profesional podían ayudar.

Es el tiempo adecuado para devolverle al país algo de lo mucho que me ha dado. He recibido mucho de Costa Rica y quiero agradecer haciendo bien mi trabajo como diputada.