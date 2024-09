Gobierno alimenta el odio en lugar de buscar la paz

Este martes fue un día triste para la democracia del país, ya que hubo dos amenazas, una de bomba en la Fiscalía y otra de muerte contra Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa y Carlo Díaz, fiscal general.

El politólogo Gustavo Araya señala que esos dolorosos hechos podrían estar relacionados con las declaraciones del Poder Ejecutivo sobre la detención de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, las cuales llaman a la confrontación.

Este martes se dio una amenaza de bomba en la Fiscalía General. (Cortesía)

El primero fue que la Fiscalía recibió una amenaza de bomba que obligó a aplicar el protocolo para estos casos, se llamó a los agentes del OIJ y a oficiales de la Fuerza Pública para que revisaran el edificio y luego de varias horas se descartó cualquier amenaza real.

“El Ministerio Público repudia este tipo de actos sin precedentes, suscitados un día después de los 28 allanamientos y detenciones ejecutados dentro de un caso de presunta corrupción pública”, informó la Fiscalía en un comunicado.

LEA MÁS: Fiscalía General recibió una amenaza de bomba

“El fiscal general (Carlo Díaz), quien en este momento participa en una misión de la DEA en Europa, ha reiterado que ninguna amenaza evitará que el Ministerio Público continúe, de manera inclaudicable, haciendo el trabajo que la ley le ha encomendado.

“El jerarca señala la importancia de moderar discursos que descalifican innecesariamente las acciones de la administración de justicia”, agregó.

Laura Fernández criticó a la Fiscalía por hacer su trabajo. (Rafael Pacheco)

La otra situación lamentable que se dio fue que se viralizó un video en el que se ve a un defensor de Rodrigo Chaves amenazar de muerte a Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y a Carlo Díaz, fiscal general.

En el video, el cual no vamos a publicar para no incentivar la violencia, el sujeto menciona que la democracia del país está en crisis y dice que no se deben tolerar acciones contra el Gobierno. Habla pestes de Arias y Díaz y menciona que hay que “matarlos”.

LEA MÁS: Circula video con amenazas de muerte para Rodrigo Arias y Carlo Díaz

Amenazas se dieron un día después de que el Gobierno atacara a la Fiscalía

Estas amenazas se dieron un día después de que la Fiscalía, en conjunto con el OIJ, detuviera a ocho personas, entre ellas la de Marta Esquivel, como parte de una investigación por el posible chorizo con la adjudicación de 138 ebáis.

La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, habló del tema y criticó al Ministerio Público.

“Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral, abusivas.

Carlo Díaz asegura que no se siente intimidado y seguirá trabajando duro. (Marvin Caravaca)

“¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación del contrato ni siquiera está en firme?, apenas está en revisión de la Contraloría y no se ha pagado un solo colón.

“¿Por qué tanto show cuando esto no tiene ni dos meses de haberse denunciado?, ¿por qué no citaron por escrito a los miembros de la junta directiva y a doña Marta en lugar de detenerlos mediáticamente?, ¿por qué la Fiscalía se movió tan rápido con una base tan débil, haciendo uso de un sensacionalismo tan innecesario?”, dijo Fernández.

LEA MÁS: Trabajador despedido por tener 27 ausencias presentó un recurso de amparo, ¡ojo a lo que pasó!

El fiscal general, Carlo Díaz, no se quedó callado ante las declaraciones de la ministra.

“No se puede hablar de un abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías.

“Nuestras acciones no pretenden dar un mensaje intimidatorio, como sí se desprende del emitido por la representante del Gobierno. Nuestras acciones son propias de un Estado de derecho, donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución Política”, aseguró el jerarca.

Rodrigo Arias recibió una amenaza de muerte por medio de un video. (Alonso Tenorio)

Gobierno alienta la violencia en lugar de frenar el odio

El politólogo Gustavo Araya destaca la reacción de la Fiscalía ante la amenaza de bomba, porque dice que debe dar un mensaje claro a quienes no respetan la institucionalidad.

“La Fiscalía no puede ceder ni un centímetro en su lucha contra la corrupción, menos ante los discursos de ataque, como lo hizo el Gobierno en la figura de Laura Fernández, la ministra de la Presidencia, de atacar en lo personal o de atacar en lo funcional a la Fiscalía.

LEA MÁS: ¿Qué le decomisaron a Marta Esquivel y a los otros detenidos por el caso de los Ebais?

“La lucha debe ser frontal para que esta lucha pueda ser efectiva. La Fiscalía está haciendo lo correcto, tiene que mandar un mensaje muy fuerte porque del Gobierno que uno hubiese esperado que se pusiera a las órdenes de la Fiscalía, que si no tiene nada que esconder, ponga todos los documentos y las acciones a la transparencia y a la rendición de cuentas, pero el Gobierno lo que hizo más bien fue atacar a la Fiscalía”, asegura el politólogo.

Araya dice que el Poder Ejecutivo debería ser más prudente a la hora de hablar a la gente.

Este martes siguió el proceso contra Marta Esquivel y los otros siete sospechosos. (Mayela López)

“Recordemos que hay grupos a los que hemos denominado la secta fanática del chavismo que son personas que están dispuestas a ir en contra de las evidencias, en contra de las pruebas de corrupción.

“El gobierno está cayendo cada vez más en el discurso de odio, en cortinas de humo, cada vez más en proyectos ficticios de distracción popular como el proyecto jaguar. Mientras el Gobierno esté cada vez más violento, más va a incitar a las personas a ponerse más violentas también.

“Lejos de tener una persona racional, madura y prudente en el poder, que llame a las personas que le siguen a no cometer actos irregulares, pareciera que es lo contrario, sigue con los discursos de odio y las falsedades”, aseguró.