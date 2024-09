Gobierno anuncia cambio en cuanto a las vacaciones de los funcionarios

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, reveló que el Presupuesto Nacional 2025 contempla un cambio importante en cuanto a las vacaciones de los funcionarios.

El jerarca fue a la Asamblea Legislativa a defender el plan económico presentado por el gobierno y compareció en la Comisión Permanente de Hacendarios.

Nogui Acosta contó porque no quieren pagar más vacaciones. (Asamblea Legislativa)

Uno de los diputados que le hizo preguntas a Acosta fue Jonathan Acuña, del Partido frente Amplio, quien fue el que tocó el tema de la disminución en la parte del presupuesto destinado al pago de vacaciones.

Nogui confirmó que el gobierno asignó ¢166 millones menos para el pago de vacaciones no disfrutadas, en el Presupuesto Nacional 2025, con el fin de desincentivar esta práctica en las instituciones públicas.

El plan de gastos del próximo año incluye solo ¢393 millones para la compensación de vacaciones de los funcionarios públicos. El monto es menor que los ¢559 millones autorizados para este año, lo que representa una diferencia del 30%.

Orignalmente, el gobierno presupuestó ¢489 millones para el pago de vacaciones durante el año 2024, pero la cifra se aumentó en casi ¢70 millones, por medio de presupuestos extraordinarios presentados por el Poder Ejecutivo.

La idea es que la gente disfrute de las vacaciones y descanse del trabajo, como debe ser. (Mayela López)

La cifra también es menor a la que giró el gobierno en el 2023 para cubrir el pago de las vacaciones no disfrutadas. Para ese año el monto fue de ¢415.438.846.

“No está permitido compensar vacaciones, no queremos que la gente cobre por las vacaciones y por eso estamos disminuyendo la partida”, expresó Acosta ante la pregunta del diputado de a qué se debía la disminución.

El jerarca agregó que las vacaciones son para disfrutarlas y descansar del trabajo y que no tiene sentido que la gente no las use y luego las cobre.