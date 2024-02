Gobierno anuncia llegada de vacunas anticovid para niños, pero hay un problema con el medicamento

El Ministerio de Salud anunció este viernes que llegó una donación de 12 mil dosis de vacunas pediátricas bivalentes contra el covid-19, de las cuales 6 mil dosis son para menores entre los seis meses a cuatro años y 6 mil dosis para niños y niñas de cinco a 11 años.

El problema con estas vacunas es que están desactualizadas para proteger contra el peligroso virus. Así lo explica el epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional (UNA).

Las vacunas que acaban de llegar están desactualizadas. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Hay que aclarar que en el caso de las vacunas contra el covid 19 hay tres versiones, la primera que fue la que nos comenzamos a aplicar el 25 de diciembre de 2020, que estaban dirigidas a la variante original y nos protegió muy bien, pero, durante el 2022 apareció con muchísima fuerza la variante ómicron y fue necesario actualizar la vacuna y vino la segunda generación, que es una vacuna bivalente que tenía una porción que protegía contra la variante y las subvariantes del linaje de ómicron y también una parte contra la variante original.

“Esas vacunas quedaron en desuso en Estados Unidos, Europa y en algunos otros países del mundo, por ahí de setiembre de 2023 y a partir de ahí ya viene la tercera generación que es la de las vacunas actualizadas que en Estados Unidos, Europa, México, Chile y otros países se están aplicando, son las que están producidas para la variante XBB, específicamente la 1.5 del linaje de ómicron, que es la que protege contra las variantes y subvariantes que ahorita están circulando en el mundo.

“Las vacunas que estamos recibiendo por donación son del tipo bivalente, es decir, las que se utilizaban en la primera mitad de 2023. No vamos a decir que no protegen contra las variantes circulantes en la actualidad, sí protegen parcialmente, pero no tan bien como las actualizadas”, explicó el especialista.

El Ministerio de Salud informó que las vacunas donadas se aplicarán a partir del lunes 12 de febrero. Foto: Ministerio de Salud. (Ministerio de Salud para LN )

Romero dijo además que, según su criterio, al gobierno de Rodrigo Chaves le ha faltado mucho para proteger a la población de virus como el covid-19, que aún sigue cobrando vidas en el país.

“Esta administración le ha dado un lugar muy poco preponderante, poco prioritario, al covid-19, tan es así que las vacunas que se han recibido son donaciones, son muy escasas, suman unas cuantas decenas de miles. Además, las estrategias de vacunación son bastante discutibles, vacunas no actualizadas, en realidad deja mucho que desear la forma en que se está manejando el tema”, aseguró Romero.