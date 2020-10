“Definitivamente el Poder Ejecutivo no quiere activar la agenda con temas pesqueros, lo único que hace es patear el balde y tirar la bolita para un lado y para el otro, solo pretextos, que necesita tiempo, pero la verdad es que la gente que no tiene qué comer hoy no tiene tiempo. Ellos (el Poder Ejecutivo) reciben sus salarios, pero ¿los pescadores de camarón que no pueden ejercer su actividad?”, dijo Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores.