Gobierno confirma renuncia inesperada en el Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda confirmó este lunes la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón, viceministro de Egresos. (Esteban Bermudez/ebermudez)

El Ministerio de Hacienda confirmó este lunes 2 de noviembre la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón, quien se desempeñaba como viceministro de Egresos.

La salida del funcionario se hizo efectiva el pasado 31 de octubre, según informó la institución mediante un comunicado oficial.

Hacienda explicó que Molina Chacón decidió separarse de su puesto para asumir nuevos retos profesionales.

“El Ministerio de Hacienda comunicó hoy la renuncia del señor Luis Antonio Molina Chacón, como viceministro de Egresos. Don Luis se separó del cargo este 31 de octubre para asumir nuevos retos profesionales”, señala el comunicado.

La institución no brindó mayores detalles sobre los proyectos profesionales que emprenderá el ahora exviceministro.

Luis Antonio Molina Chacón dejó su cargo en Hacienda el 31 de octubre para asumir nuevos retos profesionales.

¿Quién asumirá las funciones del Viceministerio de Egresos?

El Ministerio de Hacienda también confirmó que las responsabilidades del puesto serán asumidas por Víctor Julio Carvajal Porras, actual viceministro de Ingresos.

“A partir de esta fecha, las funciones del Viceministerio de Egresos serán asumidas por el señor Víctor Julio Carvajal Porras, viceministro de Ingresos”, indicó la entidad.

De esta manera, Carvajal Porras asumirá las funciones de ambas áreas, de acuerdo con lo anunciado por Hacienda.

En su comunicación oficial, la institución también dedicó un mensaje de agradecimiento al funcionario saliente.

“Hacienda agradece su aporte a la institución y el país durante sus años de gestión”, se puede leer en el comunicado.

Eso sí, la institución no precisó si el nombramiento de Carvajal Porras para asumir las funciones de Egresos será temporal.