Gobierno convocará de nuevo el proyecto de ley de crimen organizado

Luego de días de muchas críticas e incertidumbre, este jueves el Gobierno anunció que convocará de nuevo el proyecto de ley de crimen organizado que urge para evitar que varios cabecillas de bandas narco salgan libres el 7 de junio.

También se anunció que el proyecto de jornadas excepcionales, conocido como 4x3, también será convocado de nuevo, pero hasta el lunes 22 de mayo, ya que la próxima semana se harán mesas de trabajo para afinarlo.

Este jueves en la reunión de jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros, diputada oficialista, dio la noticia.

El Gobierno se echó para atrás y convocará de nuevo el proyecto de crimen organizado. Foto: Presidencia. (Julieth Méndez)

Ella comunicó que el gobierno aceptó la propuesta que hizo este jueves en la mañana Rodrigo Arias, presidente del Congreso, quien pidió que no se desconvocara el proyecto de crimen organizado, ya que eso ponía en riesgo la seguridad.

Él propuso que ese proyecto siguiera el curso del trámite abreviado para que no se perdiera tiempo valioso. Su propuesta decía que podían trabajar esa iniciativa a partir del próximo lunes, de 8 a.m. a 9:30 a.m. y luego, en el resto del día, pueden hacer las mesas de trabajo para analizar el proyecto de ley de las jornadas laborales.

El gobierno fue muy criticado luego de que anunciara que desconvocaría los dos proyectos de ley y hasta se dijo que todo parecía ser un chantaje para que los diputados se vieran obligados a aprobar el de jornadas 4x3.

La justificación que dio el Ejecutivo fue que si se mantenía convocada la iniciativa de crimen organizado los diputados no tendrían tiempo para hacer las mesas de trabajo para el otro proyecto.