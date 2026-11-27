La abogada italiana Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, se encuentra retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Albanese llegó a nuestro país este jueves para recibir un doctorado honoris causa que le será otorgado por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y fue esta institución de educación superior la que confirmó la retención de la especialista.

La actividad está programada para este viernes, a las 9 de la mañana, en el Aula Magna, un auditorio principal ubicado dentro de la Plaza de la Autonomía, en la Ciudad de la Investigación, en la sede de San Pedro.

La abogada italiana Francesca Albanese, relatora especial para los territorios palestinos tiene un impedimento para ingresar a Costa Rica. Foto: AFP. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Pronunciamiento del Consejo Universitario

El Consejo Universitario informó lo siguiente:

“La Universidad de Costa Rica informa que la Dirección General de Migración y Extranjería en el Aeropuerto Juan Santamaría, está impidiendo el ingreso a territorio nacional a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, quien mañana viernes 27 de noviembre tiene previsto recibir el título de Doctora honoris causa de nuestra Institución

“Lamentamos profundamente esta situación, estamos realizando las averiguaciones pertinentes y les mantendremos informados al respecto.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de cátedra, el intercambio de ideas y la vocación humanista que históricamente ha caracterizado a la academia costarricense”.

Albanese llegó al país este jueves, para recibir un doctorado honoris causa, de parte de la Universidad de Costa Rica. Foto: Facebook UCR. (Captura/UCR)

Luis Mora, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la UCR, le relató a La Nación que “ella venía con su asistente y esta logró pasar. Inmediatamente, nos informó que a Francesca no la habían dejado pasar de Migración.

“Comenzamos a movernos. Nosotros habíamos hablado con el viceministro Homer Badilla para comunicarle que ella efectivamente venía y que era una persona de muy alto perfil. Entonces empezamos a hablar con diferentes personas en Cancillería.

“El viceministro, al parecer, no está en el país, por lo que no hemos podido comunicarnos con él. Sin embargo, logramos contactar a Johanna Rodríguez, quien me parece que es la jefa de Migración en el aeropuerto. Ella nos confirmó que había una orden de no permitirle entrar al país, invocando el artículo 64 de la Ley de Migración, cuyo contenido desconozco”, dijo.

Albanese está retenida en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esto es lo que dice el artículo 64 de la ley General de Migración y Extranjería (N.º 8764):

“El rechazo es la acción mediante la cual la autoridad migratoria niega a una persona extranjera su ingreso al territorio nacional y ordena su traslado inmediato al país de origen o procedencia, o a un tercer país que la admita, cuando:

“1) No cumpla los requisitos de ingreso exigidos por la legislación vigente o presente algún impedimento para ingresar al país.

“2) Sea sorprendida intentando evadir el control migratorio o ingresando por un lugar no habilitado para tal efecto”.

UCR pide explicaciones a autoridades

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que informen, a la mayor brevedad, cuáles son los fundamentos jurídicos de la decisión de retener a Albanese y pide que le garanticen el trato que corresponde a una persona experta en misión de las Naciones Unidas, así como el debido proceso.

Hace unos minutos, la casa de enseñanza difundió un comunicado de prensa:

“La Universidad de Costa Rica respeta las competencias del Estado en materia migratoria. Al mismo tiempo, recuerda que Costa Rica ha sido reconocida históricamente por su respeto al derecho internacional, al sistema de Naciones Unidas y a la libertad de pensamiento.

“Que una relatora de la ONU no pueda ingresar al país para recibir una distinción académica es un hecho de enorme gravedad, que exige una explicación clara y pública.

“La Universidad de Costa Rica reafirma su compromiso con el diálogo, el pensamiento crítico y la defensa de los derechos humanos. Mantendremos informada a la comunidad universitaria y a la ciudadanía”.