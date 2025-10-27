Gobierno de Costa Rica le pide explicaciones a Estados Unidos por la muerte de Randall Gamboa

El gobierno de Costa Rica confirma que le solicitó explicaciones al de Estados Unidos por la muerte del costarricense Randall Gamboa.

Cabe recordar que el costarricense fue deportado en estado vegetal y falleció este domingo.

En un comunicado oficial, el ministerio de Relaciones Exteriores, asegura que “ha solicitado información adicional al Gobierno de los Estados Unidos sobre lo sucedido en el caso del señor Gamboa y su historial médico, pero hasta el momento, no se ha recibido respuesta oficial”.

El gobierno costarricense le ha pedido explicaciones al de Estados Unidos por la muerte de Randall Gamboa. (Cortesía de la familia de Randall/Cortesía de la familia de Randall)

“Desde este Ministerio se continuará dando seguimiento al caso en todo lo que corresponda”.

LEA MÁS: Latinos en EE.UU. reaccionan tras muerte de hombre deportado por el ICE: “Da miedo salir a trabajar”

El ministerio garantiza que no le quitará el dedo al reglón en este tema tan doloroso.

“La Cancillería continuará realizando todos los esfuerzos necesarios para esclarecer las circunstancias en que se produjo su detención y posterior traslado a Costa Rica.

“Durante el tiempo en que el señor Gamboa permaneció bajo custodia del Servicio de Aduanas y Migración de los Estados Unidos, el Consulado General de Costa Rica en Houston dio seguimiento a su caso, ejerciendo las acciones posibles, dentro del marco del derecho internacional y las regulaciones locales aplicables”.

Cuando don Randall ya estuvo en suelo costarricense, igualmente, asegura la Cancillería, mantuvieron comunicación con la familia para darles asesoría y apoyo.

Don Randall fue detenido por el ICE de Estados Unidos y lo entregaron a Costa Rica en estado vegetal. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

LEA MÁS: ¿Qué dijo Óscar Arias sobre la muerte de Randall Gamboa? El expresidente exige respuestas

“El Relaciones Exteriores y Culto lamenta profundamente el fallecimiento del ciudadano costarricense Randall Gamboa Esquivel y expresa sus más sinceras condolencias a su familia y personas allegadas en este difícil momento”, agrega el ministerio.