Gobierno fijó los precios para la subasta de frecuencias de radio y televisión, muchas son millonarias

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ya anunció cuáles serán los precios para la subasta de las frecuencias de radio y televisión que se renovarán dentro de poco.

La entidad aseguró que los montos se basan en los estudios de necesidad y factibilidad proporcionados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Los datos salieron publicados en el diario oficial La Gaceta este jueves.

LEA MÁS: Comex presupuesta gastar ¢1.700.000 en máquina de capuchinos para oficina del ministro

Ya hay precios para la subasta de frecuencias de radio y televisión. (Chat GPT)

Según dijo la ministra del Micitt, Paula Bogantes, en abril del año pasado, los concesionarios pagaban ¢120.000 anualmente por las frecuencias de televisión y ¢6.000 por las bandas FM.

El próximo concurso incluirá bandas de frecuencia para radio AM, FM y televisión, con precios base diferenciados por servicio y por cada una de las regiones del país. Hay que tomar en cuenta que todos los precios subieron.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con la cantante de Costa Rica que ganó cuatro veces en Sábado Gigante?

Estos serán los precios para la subasta:

Radio AM (banda de 10 kHz)

- Nacional: $15.693 (¢7.956.351)

- Chorotega: $1.227 (¢622.089)

- Central: $9.653 (¢4.894.071)

- Pacífico Central: $947 (¢480.129)

- Huetar Norte: $1.336 (¢677.352)

- Brunca: $1.115 (¢565.305)

- Huetar Caribe: $1.416 (¢717.912)

Ahora los precios serán diferentes según las zonas. (Shutterstock)

Radio FM (banda de 200 kHz)

- Nacional: $313.867 (¢159.130.569)

- Chorotega: $24.545 (¢12.444.315)

- Central: $193.051 (¢97.876.857)

- Pacífico Central: $18.945 (¢9.605.115)

- Huetar Norte: $26.711 (¢13.542.477)

- Brunca: $22.295 (¢11.303.565)

- Huetar Caribe: $28.320 (¢14.358.240)

LEA MÁS: Pilar Cisneros no ve nada de malo en que Arnold Zamora revelara nombre de denunciante de abuso sexual

Televisión (banda de 6 MHz)

- Nacional: $2.810.691 (¢1.425.020.337, es decir, mil cuatrocientos veinticinco millones veinte mil trescientos treinta y siete)

- Chorotega: $157.629 (¢79.917.903)

- Central: $1.601.786 (¢812.105.502)

- Pacífico Central: $205.506 (¢104.191.542)

- Huetar Norte: $325.044 (¢164.797.308)

- Brunca: $256.482 (¢130.036.374)

- Huetar Caribe: $271.349 (¢137.573.943)

Las frecuencias de televisión son las más altas. (Cortesía)

El concurso permitirá la asignación de frecuencias para los servicios de radiodifusión en los segmentos de frecuencia de 525 kHz a 1705 kHz (AM), 88 MHz a 108 MHz (FM), y 174 MHz a 216 MHz y 470 MHz a 608 MHz (Televisión).

Será la Sutel la que se encargue de dirigir el procero, y se podrán realizar concursos separados para cada servicio, siempre y cuando se hagan de forma simultánea.

El anuncio del gobierno a Sutel para el tema de la subasta llega dos días después de que el Gobierno emitiera un decreto en el que definió qué pasará con las concesiones de radio y televisión, cuya prórroga de 15 meses vence el próximo domingo.

Según informó el Gobierno de Rodrigo Chaves, la prórroga para mantener las frecuencias actuales regirá hasta el día hábil siguiente a la declaratoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.