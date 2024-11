Gobierno se jaló un tortón con la plata para los aguinaldos de educadores

El Ministerio de Hacienda se jaló una gran torta con una moción que pretendía tapar el hueco que hay en el presupuesto de este año con la plata para los aguinaldos de los educadores.

La Asamblea Legislativa está analizando ya el sexto presupuesto extraordinario de este 2024, ya que se han tenido que hacer un montón de cambios con respecto al plan original porque en muchas cosas no alcanzó.

Hacienda se jaló otra torta con la plata de los aguinaldos de los educadores. (Shutterstock)

Lo preocupante de este caso es que el sexto presupuesto cumplió ya con su trámite de segundo día de mociones vía artículo 137, sin aprobar el faltante de más de ¢21.000 millones para el pago de aguinaldos en el Ministerio de Educación Pública, debido al error que tenía la moción.

El documento mal hecho fue presentado por diputados oficialistas y venía desde el Ministerio de Hacienda. La moción buscaba tomar el dinero de una partida que no estaba incluida dentro del proyecto del presupuesto extraordinario, algo que no se puede.

LEA MÁS: Fabricio Alvarado jaló del país para hablar de política, pero sigue cobrando como si estuviera trabajando acá

Ante esto, los diputados rechazaron el trámite, hasta dos legisladoras de gobierno tuvieron que votar en contra.

“Cuando se habla de un extraordinario, el reglamento establece que no se puede tratar ningún renglón presupuestario que no esté contenido en ese presupuesto. Eso evita que se le den potestades a los legisladores para que puedan modificar otras partidas que no vienen en el extraordinario”, explicó Paulina Ramírez, presidenta del órgano legislativo.

LEA MÁS: Si necesita sacar o renovar la licencia o el pasaporte, aquí está la solución

Los diputados tendrán que resolver la situación para que los educadores reciban bien el aguinaldo. (Rafael Pacheco)

La diputada explicó que existe consenso entre las fracciones para que ahora que el expediente pase a Plenario, este se abra a comisión, se arregle la moción y se pueda aprobar el faltante de aguinaldos.

Ada Acuña, diputada oficialista, reconoció el error cometido.

“En el camino y en el proceso no tuvimos una prevención de analizar la moción, que estaba mal planteada. Es una llamada de atención cuando tenemos que defender este tipo de mociones y esperemos que en el futuro no haya tantas equivocaciones”, indicó.