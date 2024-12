Mithzi Bonilla, popularmente conocida en redes sociales como Mithzi Tarot, le tiró las cartas al Gordo Navideño para ver si le “arriamos” al sabroso sorteo.

Con un premio mayor de 1.600 millones de colones por emisión, la navideña repartirá miles de millones y, bueno, nos gustaría pegarle un mordisquito a tanta plata, por eso buscamos a la tarotista tica más famosa de las redes sociales.

Gordo Navideño 2024: El tarot ya nos dijo cuáles números están jalando más energía. (Eduardo Vega Arguijo)

Con gran alegría Mithzi Tarot nos abrió las puertas de su consultorio y con un mazo de cartas, que tiene un año de abierto, le rascamos la panza a la suerte en busca de los números que más están jalando energía por estos días.

Antitos de empezar la tarotista nos dejó claro que la energía provocada por el número 15 es muy grande y lógica, ya que lo andan comprando como locos porque el sorteo es el 15 de diciembre, además, porque la última vez que la Navideña se jugó un 15 de diciembre, en el 2019, en el premio mayor salió el número 15.

La tarotista Mithzi Bonilla le tiró las cartas al Gordo Navideño 2024

Ella se tomó su tiempito y comenzó a barajar las cartas, ya que en la barajada también hay mucho del secreto del tarot, sobre todo en el caso de Mithzi que es tarotista de tercera generación, su abuela y su mamá también lo leían.

Vean como estas dos cartas están diciendo, explicó la tarotista, que el 09 está vibrando fuerte. (Eduardo Vega Arguijo)

Les voy a contar la puritica verdad y ahí ustedes van a decidir con cuál agüizote se quedan, porque salieron varios números.

El primero que vio fue el 20, clarito lo dijo y con mucha seguridad. Como siempre nos advierte, ya que no es la primera vez que le tiramos el tarot al Gordo Navideño, cuando un número se manifiesta hay que entender que se debe jugar al derecho y al revés, o sea, también el 02 es jalador.

Estas fueron las dos primeras cartas que salieron, las del 20 que también debe jugarse con el 02. (Eduardo Vega Arguijo)

Le llamó la atención ver el 90, también el 75, sin embargo, se apuró a decirnos que la energía que sintió al bajar y tirar las cartas la llevaron a asegurar que el premio mayor del 15 de diciembre será de números bajos, bastante bajos.

“Cuidado con el 20 porque salió una carta de un rey. Viene acompañada del 02. Son dos números que vienen fuertes y lindos. Me habla también del 57 y del 75, dándole la vuelta, pero ojo con el 20.

“También están vibrando bonito el 90 y el 09, y mucho cuidado con los números bajos. Me gusta mucho el 15, obviamente porque lo andan buscando muchos y eso mueve energías. Siento que se viene bajo, bastante bajo. Tengo más números bajos que altos. Me cuidaría mucho del 20 para abajo, incluso le agrego el 24 y otros dos que jalan, el 10 y el 01″, analizó la tarotista.

En el 2019 el sorteo del Gordo Navideño fue el 15 de diciembre y salió el número 15. Ojo con esa energía del 15 o el 51. (Mayela Lopez)

-¿Dónde está la mayor energía entre el 01 y el 30?

Yo no me iría tan alto. Me quedo en el 20, de ahí para abajo.

-¿Cuáles números compraría usted?

De fijo el 15, el 20, el 24, pero porque me gusta mucho y siempre le echo vibras positivas, además, no dejo por fuera, por la energía que salió de ellos, al 10 y al 01. También me compraré un pedacito del 90, por aquello.

No dejó de señalarnos Mithzi Tarot que el 57 y el 75 también dijeron presente. (Eduardo Vega Arguijo)

-¿Sirven estos números para los dos sorteos de consolación?

Claro. No aflojen estos números porque son los que están vibrando fuerte con su energía.

-¿Son números solo para esos tres sorteos?

Esos números están en el ambiente con sus vibraciones, se pueden usar todo diciembre. Me gustó tirarle las cartas al Gordo Navideño, porque me aclaró que las fuerzas energéticas andan con los números bajos.

Agüizoteros

Si uno que es agüizotero se pone a analizar bien el asunto, en verdad que las cartas del tarot y lo que dijeron sirven muy bien para los dos sorteos de consolación, porque el primero de consolación es el 22 de diciembre, una fecha con número bajo y un número lindísimo.

El segundo sorteo de consolación es el 29 de diciembre, otro bajo y jugándolo al revés nos da 92 y las vibras andan también con los 9.

A apareció algo en 7, así que si usted es de jugar éste número, mejor no lo afloje. (Eduardo Vega Arguijo)

“Me llamó fuerte la atención que una de las cartas es el mago y eso me deja claro que el 20 es un número que nos puede dar muy buena respuesta energética, lo repito porque es de lo que más me marcó en esta tirada de cartas.

“También los sietes los sentí moviéndose bastante con sus energías. A la par salió un 5, eso me habla del 57 o 75. No les tengo mucha fe, pero igual el tarot me los tiró”.