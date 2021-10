Gordo navideño: “La venta loca es con el 19 y el 91”

Los agüizoteros andan como locos buscando el 19 y el 91 para el Gordo navideño, que se jugará el 19 de diciembre a las 7:30 p.m.

La esperada lotería de Navidad se echó a la calle el 4 de octubre y de inmediato se inició la “cacería” de ese par de números que ya hoy cuesta conseguir.

Tiro fijo. La gente busca a don Luis para comprarle Navideña porque ya ha repartido muchos millones. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Don Luis Gerardo Sibaja, conocido en San Carlos y el resto del país como el “Chancero de la suerte”, nos dice cómo anda el panorama.

“La venta está muy buena, no me quejo. La verdad es que este Gordo navideño calienta bonito, puedo decir que estoy vendiendo más que para el año pasado.

“Si usted me pide el 19 en estos momentos debo decirle, con mucho dolor, que no lo tengo. Lo mismo me pasa con el 91. La fecha del sorteo navideño siempre ha sido de mucho agüizote”, explica don Luis.

Este vendedor es muy buscado porque ha vendido nueve veces el mayor, una vez el Gordo navideño y uno de los acumulados más cargados de la historia con ₵1.390 millones.

“Gracias a Dios tengo que la bendición de que la gente cree en mí. Ya me llegó gente de Cartago y de San Isidro de El General que se vino para Ciudad Quesada solo para comprarme navideña. No les importaba el número, para ellos con que yo les vendiera fue suficiente para jalar suerte, me dijeron”.

Igual en San José

En el puro corazón de San José, sobre el bulevar de la avenida central, por la tienda La Gloria, se sienta doña Cristina Ulloa, quien tiene más de 15 años de vender lotería en la capital.

Ella nos confirmó que el 19 y 91 se van como pan caliente.

Pan caliente. Nos cuenta doña Cristina que el 15, el 33 y el 50, son números que para el Gordo se van muy rápido. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Cortesía)

“Me convence la persona que pueda comprar en estos momentos el 19 o el 91. Esos números se los arrebatan a una de las manos. La fecha del sorteo se vuelve uno de los números más buscados.

“Por ejemplo, yo lo tuve, pero no duran ni media mañana, tarda uno en comenzar a trabajar y empieza a llegar la gente preguntando y diay, si uno lo tiene lo suelta de inmediato. Claro, que tengo mis clientes a los que les guardo esos números, pero no son tantos, la mayoría se van en la calle”, explica doña Cristina.

Del Gordo nos dijo doña Cristina que siempre los números bajos son de los más buscados y para el sorteo más importante de la Junta de Protección Social (JPS) hay lo que ella llama “numerazos”, los eternos amados por los jugadores.

“El 10 es un número que jamás afloja la gente, también el 11. Muy buscados también son el 15 y el 21. Es algo extraño pero esos dos números siempre tienen su buena clientela. Hay otro número muy gustado que no es de los bajos, el 50; a las señoras les encanta ese 50, es algo raro. Y no me puedo olvidar del 33″, comentó.

Don Luis y Doña Cristina coinciden en que la navideña no es un asunto de vender enteros por puños, al contrario, se vende bien a punta de pedacitos.

Con uno. Si usted se pega un pedacito del Gordo se ganará 40 melones ¿será que le alcanza para pagar piquillos? Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega)

Millonada

La JPS informó el 4 de octubre que el Gordo de este año repartirá más de ₵20.267 millones en premios: 150 premios directos y 12.096 indirectos por cada una de las cuatro emisiones.

El premio mayor pagará ₵1.600 millones a cada uno de los cuatro enteros que salga ganador, cada entero vale ₵80 mil y cada pedacito cuesta dos rojitos. Con un pedacito que usted pegue con número y serie del mayor, se gana ₵40 millones. El segundo premio pagará ₵160 millones y el tercero ₵80 millones.

Hasta este momento se ha vendido el 8,11% de los 400 mil enteros que se imprimieron.