“Ellas se pueden ver casi todos los días en la época de guayabas, incluso ya no me permiten que no les tenga su buena cantidad lista para comer”, nos comenta entre risas don Adonis, quien hasta partió un estañón a la mitad para que las dantas se peguen una buena jamadita cada mañana en tiempos de guayaba. De hecho, ya casi comienza la época, así que como hace tres años las dantas serán, digamos, como los perritos de la casa, están con nosotros y comparten muy cerca”, comentó don Adonis.