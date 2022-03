Greivin Moya da su apoyo a José María Figueres: “Pilar (Cisneros) nunca me llamó”

El periodista Greivin Moya, quien fue el candidato presidencial del Partido Fuerza Nacional (PFN), se unió a la campaña de José María Figueres, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN).

Lo que llama la atención es que prefirió a Chema en vez de apoyar al partido Progreso Social Democrático, donde está Pilar Cisneros, quien fue su jefa por muchos años.

En una conferencia de prensa este 1º de marzo, Moya y Figueres se dieron la mano y aseguraron que se unen buscando lo mejor para Costa Rica, que urge de cambios inmediatos.

El periodista Greivin Moya prefirió apoyar a José María Figueres y no al partido en que está su exjefa Pilar Cisneros. (Cortesía)

“Me uní a Figueres por mi país y le aseguro que no negocié un puesto. Jamás. No soy así. Considero que en estos momentos, como un tico más que se preocupa por los muchos problemas que tiene el país, Figueres es el candidato que tiene el equipo con más experiencia para podernos sacar adelante.

“Enfrentamos un profundo problema en las finanzas públicas, más de 400 mil desempleados, una enorme pobreza y pobreza extrema, además de la inseguridad, entre otros males. El país urge de reencontrar su camino, de darle solución a tanto mal que nos aqueja y siento que José María y el Liberación Nacional es la alternativa que se ocupa para dejar de vivir con tanta incertidumbre y duda”, asegura el comunicador.

También explicó por qué no se unió al partido en el que está Pilar Cisneros.

“Nunca me buscaron. Nunca me llamaron. Nunca mostraron ningún interés. Le agradezco a Figueres que casi de inmediato (pasado el 6 de febrero) me buscó, eso también demuestra que tomé la mejor decisión porque la madurez del equipo de trabajo por unir esfuerzos en lugar de dividir fue muy evidente. Pilar nunca me llamó.

“Uno como partido pequeño que debe luchar siempre por que le pongan atención, agradece cuando le dan su lugar y lo escuchan”, aclaró.

El periodista asegura que su adhesión va de la mano de las más de 16 mil personas que votaron por él y fue por esa gente que tuvo una fuerte negociación con el verdiblanco.

“Le puedo garantizar que sí negocié y muy fuerte con José María y fue porque no dejara caer la bandera de la lucha contra la corrupción, tal y como yo levanté esa bandera en mi campaña. Que también levantara la bandera para evitar el derroche y la ineficiencia en la función pública, para que las instituciones del Estado se manejen con criterios técnicos y no por políticos que terminan en corrupción. Ahí sí negocie y Figueres me garantizó que esas también son sus banderas”, afirmó Moya.

- ¿Fue fácil unirse a Figueres?

“Al contrario, hablamos de varias reuniones personales, varias conversaciones telefónicas y mucha negociación. En estos momentos, el país urge de unión, las divisiones deben quedar en el pasado porque los costarricenses necesitan que todos vayamos empujando para el mismo rumbo”, respondió el excandidato presidencial.

Ícono contra la corrupción

Para el liberacionista, es muy importante el hecho de que Moya decida ofrecerle su apoyo a un mes de la elección (la segunda ronda es el próximo 3 de abril), pues se trata de un ícono nacional de la lucha contra la corrupción y la ineficiencia estatal.

“Agradezco a don Greivin su decisión de respaldar nuestro deseo de mejorar a Costa Rica. Con él coincidimos en los valores y principios, pero también en la visión de que los ticos ocupamos una intervención urgente y no estamos en tiempos de improvisación”, comentó Figueres.