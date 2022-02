Greivin Moya está dolido con Teletica porque no lo invitó al debate ni a Café Política

El periodista Greivin Moya está dolido con Teletica, la empresa en la que trabajó tantos años, porque no lo invitó al debate de candidatos presidenciales de este viernes 4, ni al espacio Café Política.

El aspirante del partido Fuerza Nacional contó a La Teja que mucha gente que al principio le dijo que lo apoyaría se le quitó y que eso, más la falta de plata para hacer campaña, le han complicado la lucha por la silla presidencial.

A Greivin solo lo invitaron al debate del TSE. Foto Albert Marín. (Alber Marín)

-¿Qué le ha parecido la campaña electoral, es lo que esperaba?

Dicho medio en broma y medio en serio, siento que me metí a la montaña sin mucho equipo ni mucho instrumento para orientarme; pero ahí he ido, he avanzado bien. Eso sí, me he sentido muy discriminado, sinceramente, porque invitan a unos para conversatorios y a otros nos, nos ningunean, no nos toman mucho en cuenta.

La gente cada vez cree menos en las encuestas, sobre todo porque en las últimas dos elecciones no pegaron los pronósticos, entonces parece como injusto que se sigan orientando por lo que dicen las encuestadoras. Siento que si el proceso es así habría que variarlo, modificar la ley para que los medios de comunicación estatales, e incluso los privados, puedan destinar parte de su programación para que se lo den en forma gratuita a los candidatos para que expresen por lo menos sus principales propuestas.

-¿Se siente mal de que Teletica no lo tomara en cuenta para el debate de este viernes?

Me siento dolido porque ese fue el trabajo de mis amores, lo digo con sentimiento de nostalgia, de dejo; pero bueno, uno hace y Dios dispone, me sentí muy sorprendido porque ni siquiera me invitaron a Café Política, sí me llamaron para unas entrevista generales que hicieron a los candidatos. Entiendo que ya por una política que tienen ellos y otros medios, solo invitan al debate a los que estuvieran en los primeros lugares en las encuestas, pero yo he visto que a algunos que estaban en la misma situación mía sí los han llamado a algunos debates.

Me parece que al final esos debates están llenos de hipocresía y eso me hace no estar tan angustiado de que no me hayan invitado, pero sí afecta mucho porque la exposición sirve para que los bancos financien los partidos y así ellos tengan más músculo para pautar y divulgarse. Eso nos ha afectado tremendamente a nosotros.

El periodista dice que espera que la gente reflexione y lo apoye. Foto: Facebook de Fuerza Nacional.

-¿La falta de plata es lo que no le ha permitido crecer en las encuestas?

Claro, porque no hemos podido divulgar nuestro mensaje de forma masiva, ha sido una limitante para nosotros, pero tenemos que arrear con los bueyes que tenemos. Con la cuarta parte del dinero que han gastado unos de los partidos de esos que se dicen tradicionales estuviéramos ganando la elección y cuidado si no en la primera ronda.

Esta metodología que tiene el Tribunal Supremo de elecciones hay que modificarla porque no permite que los partidos pequeños puedan intervenir en la contienda política. La gente le presta dinero o le compra bonos si siente que usted tiene algún margen de votación importante. Como yo soy novato en esto pensé que todo eran buenas intenciones y no, aquí por la plata baila el perro.

¿Se embarcó al meterse en la política?

No me siento tan embarcado, yo creo que esta etapa hay que quemarla; es como cuando llega a un trabajo nuevo, al principio cuesta pero ya luego agarra el ritmo y nada como un pez en el agua. Pero sí, este periodo de inducción ha sido un poco más duro porque en política hay gente oportunista y aquí hubo gente que se arrimó al principio porque vieron en mí una gran posibilidad de imagen, pero después se fueron y nos dejaron solos en algunos nichos que queríamos trabajar, pero con la poquita gente que tenemos hemos podido nutrirnos de ideas, orientarnos y educarnos.

Moya no tendrá la oportunidad de debatir en Teletica, la que fue su casa por muchos años. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

-¿Qué lo hizo dar el paso de lanzarse como candidato?

Desde hace cuatro campañas atrás me venían ofreciendo puestos en muchos partidos, quizá porque vieron que yo era reconocido porque salía en televisión, tenía en mis programas buenos ratings y porque la gente me admiraba por mis reportajes, pero yo creía que no era el momento.

Ya después de ver todo lo que ha pasado con los partidos viejos, un grupo me propuso iniciar un proyecto político y le dije que me diera chance para pensarlo, también tenía que esperar la jubilación. Al final dije que sí con la condición de que creáramos una partido nuevo para no mezclarnos con los partidos a los que les han sacado trapos sucios.

-¿Qué espera para el próximo domingo?

Espero que la gente reflexione y nos dé la confianza que nos ha mostrado en la calle. Cuando yo llego a identificarme la gente se sonríe y me dice ‘por usted sí voto’, entonces espero que esa gente pueda darnos el voto para presidente o para la Asamblea Legislativa, que también es muy importante.