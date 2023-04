Grupo liderado por tico de 79 años vende comida para ir a representar al país a Europa

Hay pocas cosas tan lindas como representar al país en un certamen internacional y por eso la agrupación folclórica Siwö luchará con todas sus fuerzas para cumplir ese anhelo.

Esta banda desamparadeña, liderada por don William Brenes, un adulto mayor de 79 años y director musical, ha estado vendiendo comidita para poder ir a competir y dejar el nombre de Costa Rica bien alto en los festivales internacionales de folclor en Portugal.

William Brenes director musical del grupo folclórico Siwö con más de 65 años de experiencia.

Es por ello que el actual director musical del grupo, que tiene cuatro años de formación, invita a la población a ayudarles de diferentes formas, debido a que ellos se están financiando solitos, a punta de actividades, todo el viaje y los vestuarios.

William Brenes ha petenecido a grupos muy importantes del país.

“El apoyo puede no necesariamente ser en efectivo, sino en vestuarios o implementos que ocupamos para los ensayos“, refirió Brenes.

Carlos Richmond, uno de los 25 miembros de esta pulseadora agrupación, nos contó todo lo que han hecho para recoger la platica con la que pagarán tiquetes de avión, hospedaje, comidas, etc.

A sus 79 años sigue tocando el Clarinete y el Saxofón.

“Somos al menos 25 integrantes entre bailarines y el elenco musical, es por eso que participamos en la feria de la cajeta para continuar recogiendo fondos, en la que hemos ofrecido donas, galletas suizas, palomitas, pipas, café”, contó Richmond.

De igual manera, el director de la agrupación folclórica señala que se encuentran a la disposición para quienes deseen contactarlos para extender su ayuda o para alguna presentación.

Puede contactarlos a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram como “Siwö Agrupación Folclórica”, o bien al WhatsApp 86775203.

Richmond, por su parte, aclaró que aunque ellos ensayen en la municipalidad de Desamparados, eso no quiere decir que estén patrocinados por ella, aunque no negó que van a pulsear que les meta el hombro con algo más.

“Nos encontramos en conversaciones para ver si podemos lograr algún apoyo de este ente gubernamental, pero de momento seguimos siendo un grupo totalmente independiente que costea todos sus gastos”.

El grupo folclórico Siwö se prepara para representar al país en Portugal.

La mejor experiencia

Esta no es la primera vez que don William saldrá del país gracias a la música, es más, hace unos años vivió una linda experiencia que nos quiso compartir.

Él deleitó con su música a la Selección Nacional en Alemania, en el año 2006, por el Mundial de fútbol.

“Esa experiencia fue fabulosa, recuerdo que el entonces presidente Óscar Arias se encontraba allá, entonces estuvimos con él y con los otros ministros en el estadio, pero no nos podíamos acerca a la Sele, por lo que nos fuimos a las afuera del hotel en donde ellos dormían y empezamos a tocar música costarricense, fue muy lindo aquello, una de las mejores experiencias”, contó emocionado Brenes.

Siwö es una agrupación desamparadeña.

De pequeño

Brenes inició estudiando en la escuela militar de Costa Rica, en donde empezó cargando los instrumentos a la banda de San José en 1959 y fue en 1961 que se hizo miembro de la banda.

Para colectar fondos han realizado ventas de diferentes productos.

“Empecé a trabajar desde pequeño en esa banda, tenía unos 15 o 16 años, después me pasé a la banda de Cartago, porque un hermano me metió, estuve como 5 o 6 años y luego me pasé a la banda de San José, en donde estuve mucho tiempo, estuvo en una banda muy famosa que se llamaba Otto Vargas, con la que viajé a muchas partes del mundo”, contó Brenes.

William también fue director de la banda Mi Linda Costa Rica, como por 15 años, gracias a que en su ADN traía consigo la pasión por la música, pues su papá era el primer trombón de la banda de San José y fue quien lo indujo a ese sonor mundo.

Grupo Folclórico Siwö representará al país en festivales internacionales en Portugal.

“Papá era un músico profesional y a mi hermano lo puso a estudiar violín. A mí se me metió la espinita de estudiar música, cuando estaba en primer año, le dije a él y me dijo que primero sacara una ocupación y él me ponía a estudiar música y un año después de que me hice electricista, me puso a estudiar música”, narró Brenes.