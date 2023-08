Guapileño está sorprendido con lo que grabó sin querer: ¡un ovni!

David Sosa, de 34 años, nos compartió un video en el cual se ve perfectamente un objeto volador no identificado (ovni) surcando el cielo nocturno de Barva de Heredia.

El video lo hizo David de pura chiripa. Él es nativo de Guápiles, pero desde hace algún tiempo vive en Heredia y el pasado 3 de julio se fue a dar una vuelta en plan tranquilo al bar Pianos, en Barva.

Como la estaba pasando puras tejas, quiso compartir su alegría con un pequeño video en su estado de WhatsApp, así que sacó su celular, grabó un pedacito de la noche barveña y lo mandó directo al estado.

El video muestra claramente un ovni moviéndose. (Shutterstock)

Después de la publicación, sus compas comenzaron a mandarle mensajes para preguntarle si se había dado cuenta de lo que aparecía en el video. Él respondió que no, porque solo hizo un simple video y no vio nada especial.

Ante tanto mensaje, el guapileño volvió a ver el video, pero ahora mayor atención y vio que al puro inicio aparece un ovni que primero va para un lado e inmediatamente cambia de dirección a una velocidad que es imposible que pueda hacerla un avión.

Primera vez

En un segundo, el ovni se mueve de arriba abajo, algo que también es casi imposible que haga un avión y desaparece dejando una estela como de un cometa pequeño, pero es imposible que sea un cometa porque cambió de dirección.

Cada día se filman más ovnis en el mundo entero. (Shutterstock)

“Es la primera vez que veo algo así. No grabé el video porque vi un ovni, fue suerte. Soy escéptico con el tema, aunque el universo es tan grande que sí debe haber algo allá arriba. La verdad es que sí es un objeto bien raro porque se mueve con dirección definida, lleva como una cola de cometa y desaparece a toda velocidad.

“Es extraño porque como he chateado mucho con mis amigos sobre el video y ovnis, resulta que ahora me aparecen muchos videos de ovnis en las redes sociales. Dicen que los celulares escuchan”, comenta con extrañeza.

Le mandamos el video al experto en el fenómeno ovni, Óscar Sierra, quien nos confirmó que lo visto en el video sí cumple con los requisitos ovni: cambio de dirección inmediato y velocidad.

Además, nos recordó que estamos en época de avistamientos y que Costa Rica es un país muy visitado en todo momento del año por eso los avistamientos de ovnis son frecuentes. Siempre se han dado, lo que pasa es que ahora hay muchos celulares y la gente los está grabando constantemente.

“En este país tenemos ese tipo de avistamientos aislados, también oleadas de avistamientos. Hay lugares en los que más se ven como por ejemplo los alrededores de los volcanes como el Arenal, el Irazú y el Poás.

“Nunca he ido al Chirripó, pero también es un lugar de constantes visitas de ovnis. En países con sismos y volcanes los ovnis se ven muy a menudo. Este 2023 en particular me han reportado varios avistamientos, por eso no me extraña ese video”, explica Sierra.

Óscar Sierra realizará un seminario llamado “Historias y evidencias” en el cual los días 18, 19 y 22 de agosto (Cortesía)

Justo para que usted aclare sus dudas sobre ovnis y vida extraterrestre, Óscar Sierra realizará un seminario llamado “Historias y evidencias” en el cual compartirá, los días 18, 19 y 22 de agosto, sus más de 30 años de estudio y recolección de evidencias. Si quiere apuntarse llame al 8897-8795.

NASA investiga

En la primera reunión pública de la NASA sobre ovnis, los científicos pidieron recientemente un enfoque científico más profundo para aclarar el origen de cientos de avistamientos misteriosos.

La agencia espacial anunció el año pasado que estaba analizando observaciones en el cielo que no pueden identificarse como fenómenos aéreos o naturales, un tema que ha fascinado durante mucho tiempo al público, pero que ha sido rechazado por la ciencia convencional.

Guapileño graba ovni en Barva de Heredia de pura chiripa

A lo largo de 27 años se han recogido más de 800 eventos, de los cuales entre el 2 y el 5% se consideran posiblemente de ovnis, explicó la periodista científica Nadia Drake, participante en el estudio.

Más de 800 avistamientos tiene registrados la NASA. (Shutterstock/Shutterstock)

No estamos solos

No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia, dijo recientemente un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos a un comité del Congreso.

David Grusch testificó que cree “absolutamente” que el gobierno tiene en su poder un ovni, así como restos de sus operadores no humanos.

“Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de personas con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados”, dijo Grusch a los legisladores.

El diputado estadounidense Tim Burchett respalda la idea de que el gobierno gringo ha estado ocultando información, y dijo al comienzo de la audiencia que “se va a descubrir lo que esté encubierto”.