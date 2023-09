Guarda de seguridad usará premio de $200 para revisarse la rodilla

Antonio Lozano Alvarado ganó la promoción de $200 para recibir servicios de la Óptica Münkel. Vive en Poás de Alajuela y trabaja como guarda de seguridad. (Cortesía)

Aunque todavía estaba dolido por la pérdida de su equipo en el clásico nacional, Antonio Lozano Alvarado recibió este lunes una noticia que le alegró mucho, pues salió ganador de una tarjeta de regalo por $200, gracias a la promoción conjunta entre La Teja y Ópticas Münkel.

Este vecino de Poás y quien trabaja como guarda de seguridad en ese cantón alajuelense activó el código del periódico que compró el lunes tempranito. La activación la hizo a las siete de la mañana, como quien dice, al que madruga, Dios le ayuda.

Y realmente fue un golpe de suerte, porque era la segunda activación que hacía de esta promoción. La primera la hizo apenas un día antes.

“Todos los días compro La Teja en un supermercado, cuando voy camino al trabajo. Tuve demasiada suerte de ganar con apenas dos días de activar el código”, relató el poaseño, de 32 años.

Lector fiel.

La sorpresa para Antonio fue tal que cuando recibió la llamada para informarle del premio, no lo podía creer. La noticia le llegó al final del lunes, con la resaca futbolera que aún tenía.

“Pensé que me estaban vacilando. Hace días me viene molestando una rodilla, entonces lo invertiré en un examen o una radiografía y también voy a aprovechar para hacerme exámenes de sangre y orina. Estaba bajoneado por la derrota de Saprissa, pero esta noticia me hizo olvidarlo”, contó este amante de los chistes de Condorito.

Este morado de corazón agradeció la tarjeta de regalo, más cuando es la primera vez que resulta favorecido. “Nunca he pegado nada y ahora toca aprovechar el premio”.

El afortunado ganador comentó además que disfruta muchísimo leer todas las secciones de La Teja, principalmente los sucesos y los deportes. “Soy un seguidor del periódico y estas promociones que hacen son buenísimas. Esta vez me tocó ganar, así que invito a los demás lectores a no dejar de activar los códigos”.