Guardavidas de Jacó: “Cada persona que muere ahogada te tatúa el corazón, el alma y la vida entera”

Mientras miles de familias en el país aprovecharon la Semana Santa para desestresarse del trabajo, descansar frente al mar y tirársela rico, don Marvin Chen Pérez, guardavidas en Jacó, trabajó las 24 horas de todos los días santos, le tocó agarrarse a golpes con la muerte para robarle personas que se estaban ahogando.

Don Marvin tiene 45 años y es el jefe del Departamento de Guardavidas de la Municipalidad de Garabito, o sea, le toca salvar vidas en una de las playas más visitadas del país durante Semana Santa, en Jacó.

Él es un guardavidas profesional, de eso vive y la muni le tiene una plaza oficial. También ha trabajado como guardavidas en Australia y Estados Unidos.

Playa Jacó estuvo abarrotada el Viernes Santo.

Conversamos con él la primera vez el pasado 12 de abril, Martes Santo, íbamos a hablar antitos de las 6 de la tarde, pero una emergencia de último minuto complicó todo. Resulta que a un chiquito de 11 años lo arrastró la corriente y se tiraron a ayudarlo varias personas que no tenían ningún conocimiento sobre rescate.

Entonces, a don Marvin el asunto le pasó de castaño a oscuro, porque en lugar de ser un rescate de un niño, terminó en un rescate de un chiquito y cinco adultos. Por dicha ayudaron surfistas de la zona.

Para estos días santos el equipo de guardavidas de Garabito que atiende Jacó, lo integra: Brayan Quesada, Daniel Pérez, David Mora, Fabian Adaniz, Pablo Villegas, Francisco Córdoba, Pablo Solano y don Marvin.

Don Marvin pasa vigilando a los bañistas para adelantársele a la muerte. Foto Albert Marín. (Albert Marín.)

Todavía agitado y aprovechando la exitosa situación, comenzamos al revés la nota. A continuación, un resumen de las preguntas que nos respondió don Marvin durante toda la semana, incluso este pasado Sábado Santo nos confirmó que ya había rescatado 20 personas durante los días santos.

¿Qué significa un rescate exitoso?

No hay palabras para explicarlo. Ver a la familia llorando de la felicidad, abrazando a ese ser querido que está vivo. Es una alegría extrema, es la razón de ser de nuestro trabajo.

¿Cuántos años tiene de experiencia?

23 años

¿Cuántos rescates no han terminado en exitosos?

Superan los 200. Me ha tocado ver morir a más de 200 personas.

¿Afecta la muerte de alguien que se intentó salvar?

Cada persona que muere ahogada te tatúa el corazón, el alma y la vida entera. Es imposible olvidar cada cara. Esos más de 200 rostros vivirán conmigo hasta que yo me muera.

Kiro fue guardavidas varios años, pero falleció atropellado hace tres, por eso se busca un nuevo peludito. Foto Johan Durán. (JOHN DURAN)

¿Cuál es el horario en Semana Santa?

Desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche

¿Lo llaman después de esa hora?

Por supuesto, es normal. A partir de las siete de la noche entra a trabajar la irresponsabilidad. Yo a todo el mundo le doy mi teléfono por aquello de una emergencia y en Jacó es común ir a un rescate a la una, dos o tres de la mañana, porque la irresponsabilidad en las noches no descansa, por eso en Semana Santa me toca dormir con un ojo cerrado y otro abierto.

¿Se llena tanto Jacó en Semana Santa?

El fin de semana antepasado había unas 15 mil personas en la playa y el pasado superó las 70 mil personas , eso provoca, como decimos nosotros, que la playa reviente.

¿Quiénes dan más problemas, niños, mujeres, jóvenes o adultos?

Si me pides un grupo de edad que más se tenga que rescatar le digo que los jóvenes entre 17 y 28 años son los que más se rescatan. Los niños no tanto, a no ser que los papás se descuiden.

El equipo de guardavidas están listos siempre para atender las emergencias. Cortesía. (Cortesía)

¿Es verdad que Jacó es una playa traicionera?

Le va a responder una persona que pasa viendo el comportamiento del mar de Jacó los 365 días del año. Lejos de que el mar sea el traicionero, estoy convencido que la falta de educación del bañista complica todo.

La gente se tira al mar sin conocerlo en lo absoluto, no saben nadar, es la primera vez que visitan Jacó, entre otras causas; también están los que saben nadar y se confían demasiado y la confianza es enemiga del mar, ni nosotros los guardavidas nos podemos confiar… que va.

¿Es verdad que necesitan un perro guardavidas?

Sí. Hace tres años murió atropellado Kiro, el perro que durante varios años nos ayudó e incluso fue parte del rescate de tres personas. Necesitamos un perro raza pastor belga malinois, es la mejor raza para entrenar como guardavidas. Ojalá alguna persona nos lo done, debe tener menos de tres meses. Me pueden escribir al correo: marap_perez@hotmail.com

¿Es difícil ser guardavidas?

Hay que entrenar mucho, estar físicamente bien en todo momento porque no se sabe cuándo se ocupará toda la condición física que se tenga. Uno no salva una vida cuando salta al agua en la emergencia, uno salva una vida durante las largas horas de entrenamiento.

Cuidar a la gente en Jacó no permite ni un parpadeo y es un trabajo casi de 24 horas. Cortesía. (Cortesía)

El guardavidas es un atleta de alto rendimiento que jamás descansa, el día que usted no entrene, ese día ya está en desventaja con la vida y más cerca de la muerte porque el mar jamás se detiene, jamás se cansa.

¿El tico es irresponsable con el mar?

Muy irresponsable. Vuelvo a lo que le dije, también pasa por la falta de educación, hay un vacío sobre cómo comportarse con el mar y ese vacío educativo en ocasiones se paga con la vida. Morir ahogado es una de las estadísticas más altas en el país y a pesar de eso no hacemos caso.

La gente debe detenerse y aprender cómo comportarse cuando va a una playa, saber si está listo para meterse al mar y respetarlo en todo momento, pero no se hace, la gente se mete borracha y cuando usted se mete al mar después de tomar licor sus posibilidades de sobrevivir son del 50%. El licor y el agua no son compatibles. Si toma no nade.