Guayabas micheladas: Pulseador es la sensación en el centro de San José

Es impresionante la creatividad de los pulseadores de nuestro país, esos que luchan día a día para sostener a sus familias a pesar de las dificultades que enfrentan.

Guayabas micheladas un negocito de perseverancia en San José (Cortes)

Jorge Luis Rojas Gutiérrez, de 35 años, es un gran ejemplo de ello, pues este vecino de San Sebastián la pulsea con un negocito para velar por sus tres hijos. Él se volvió la sensación de San José con las guayabas micheladas.

“Mi emprendimiento inició hace 6 años, en el 2017, luego de quedar desempleado, y como tenía responsabilidad con mi mamá y mis hijos, entonces empecé con un carrito de supermercados, a vender jugo de naranja y con el paso de tiempo puede conseguir una bicicleta y comencé a aventurarme en San José”, explicó Rojas.

El josefino nos contó cómo fue que se le ocurrió la ingeniosa idea.

Que ganas dan de comerse una guayaba michelada (Cortes)

“Las guayabas micheladas nacieron después de que estábamos en la casa pasando un momento bonito en familia, y empezamos a comiendo guayabas con limón y sal, nos gustó tanto a mi familia y a mí, entonces se me ocurrió hacer este producto que lleva guayaba, limón, sal y chile panameño, para venderlo y comencé a abrirme una página en Facebook y así logré tener clientes, que al probar el producto, les gustó mucho”, detalló.

Si usted quiere probar este delicioso producto puede adquirirlo a través de las redes sociales como Guayabas Micheladas en Facebook, Instagram y TikTok o bien a través de WhatsApp 8335-5222, con Jorge Rojas.

Los precios de este producto van desde los 1.500 colones hasta los 2.500 colones con tajín, salsa miguelito, y salsa valentina, que es una salsa picante.

Este producto que lleva guayaba, limón, sal y chile panameño, Tajin y salsas. (Cortes)

Debido a la pandemia, tuvo que dejar de salir a la calle a vender, por lo que se reinventó ofreciendo sus productos por servicio exprés, sin embargo, como aún no ha logrado conseguir una patente, sufrió un par de malos ratos.

“Antes de la pandemia sufrí un primer decomiso, pero gracias a Dios días después me regresaron la bicicleta, pero sin el producto que tenía, perdiéndolo todo”, recordó.

Solicita apoyo para patente

Luego de abrir un perfil en TikTok el joven de las guayabas micheladas se empezó a ser viral, a tal punto que la municipalidad ya lo reconocía en las calles, lo que le ocasionó varios problemas, incluso la confiscación definitiva de su bicicleta y productos el pasado 15 de mayo en San José.

“Me pongo a pensar cómo cuesta conseguir trabajo en Costa Rica y cómo cuesta emprender, es demasiado difícil emprender, le piden tantas cosas a uno, que una patente, que permisos de suelo, que una ventanita y eso es supercaro en San José, eso es muy complicado”, dijo Rojas.

Los tico aman este producto (Cortes)

En esta última semana le ha tocado volver a iniciar de cero con su negocio, porque su único objetivo es ayudarle a su mamá y cumplir con la responsabilidad que tiene con sus hijos y aunque quiere hacer las cosas bien, asegura que no le alcanza la platica.

“Esto de volver a iniciar de cero es difícil, he estado haciendo exprés, pero se me complica demasiado, mucha gente me invita a ir a otras provincias y todo, pero por falta de recursos y de una mesa de acero inoxidable, que si alguien pudiera apoyarme con eso se lo agradecería mucho. Cómo cuesta que un ciudadano costarricense pueda salir adelante, yo tengo tres hijos, me toca pagar pensión, le ayudo a mi mamá en la casa, además de solventar otros gastos”.

El capitalino quiere formalizar su negocito, pero como en este país es tan difícil y caro emprender, pide que le ayuden.

El dueño de guayabas micheladas solicita apoyo para no seguir perdiendo su producto (Cortes)

“Le quiero decir al presidente, o a cualquier institución que me pueda ayudar, y darle una mano a mi emprendimiento, que lo hagan por favor, solo pido una ventanita para poder trabajar tranquilo, para así estar más seguro y no perder más mi mercadería”.

Las guayabas micheladas han recibido muy buenos comentarios de los clientes de Jorge Luis Rojas, quien utiliza la red social de Tik Tok para contar todos sobre su negocio y darle publicidad al mismo.

Requisitos para abrir un negocito en Costa Rica

En caso de que su negocito vaya en solo lugar físico debe solicitar un certificado de uso de suelo, este es un documento que emite la municipalidad del cantón correspondiente, donde se le informa qué uso se le podría dar.

Permiso sanitario de funcionamiento: todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicio deben contar la autorización o permiso sanitario de funcionamiento para operar en el territorio nacional.

Patente o licencia comercial: Cualquier actividad lucrativa requiere una patente o licencia comercial de la municipalidad del cantón en el cual es desarrollada la actividad.

Póliza de riesgo de trabajo, Inscripción patronal, en la Caja e inscripción de registro único tributario en Hacienda.