Guerra de hamburguesas: joven llevó el sabor de Quepos al reality show de cocina más sabroso

Jazbetd Mora Calderón trabaja cocinando desde que tiene 12 años. Ama la cocina y el lugar donde trabaja, su amado Quepos, porque asegura que el mar le agrega un saborcito especial y único a la comida.

Jazbetd Mora es el joven pulseador quien trabaja cocinando desde que tiene 12 años. (Jose Cordero)

Es pulseador desde muy chiquillo. Todavía no ha estudiado cocina en las aulas, pero la vida le ha dado grandes lecciones y le ha permitido aprender el arte culinario. No tiene especialidad porque le entra a todo tipo de comida, aunque, como es lógico, los mariscos lo conquistan más porque se crió con el mar de patio.

En noviembre se viene nuestro Reality Show, Guerra de Hamburguesas

“Desde que me acuerdo amo cocinar, también, desde que me acuerdo he cocinado con el mar de frente y cocinar frente al mar es trabajar en la mejor oficina del mundo. En privilegio que valoro mucho.

Así fue como anunciamos Guerra de Hamburguesas, agradecemos al pueblo porque respondieron apuntándose bonito. (Cortesía)

“Tuve la gran suerte de cocinar desde muy pequeño y el ambiente de Quepos es ideal porque hay restaurantes por todos lados, además de soditas, lugares de comida rápida y eso me permitió ir creciendo con diferentes formas de cocinar”, nos explica el quepeño.

LEA MÁS: Emprendimiento de hamburguesas se incendió pero nunca los obligó a renunciar a su sueño

A Jazbetd nos lo encontramos bastante nervioso porque estaba a punto de comenzar a participar en nuestro reality show, “Guerra de Hamburguesas”, el cual busca la mejor hamburguesa original de Costa Rica.

La lucha por ese primerísimo lugar será entre 12 personas que tienen su negocito o que sencillamente están convencidos que preparan la mejor hamburguesa original del país.

La hamburguesa de Jazbetd mezcló ingredientes bien ticos, hasta queso palmito. (Jose Cordero)

Este porteño nos demostró que no hay nada que lo detenga en sus objetivos.

Guerra de Hamburguesas se los presentaremos en cuatro capítulos durante noviembre, pero lo estamos grabando estos días finales de octubre. Las grabaciones son en Santa Ana.

Para llegar a tiempo, este jueves 24 de octubre, el joven chef salió desde Quepos en el primer bus de ese día, a las 4 de la mañana, o sea, se levantó a las 2:30 de la madrugada.

“Es cansado, sí, pero llegué muy positivo y motivado. Quiero ganar Guerra de Hamburguesas”, asegura.

Muy duro

Lo que nunca se imaginó el quepeño fue lo duro que sería su camino en el arte culinario, sobre todo por los obstáculos que ponen las personas cuando ven a un carajillo creciendo a buen ritmo en este mundo.

LEA MÁS: Armamos una “Guerra de Hamburguesas” para buscar la mejor y más original del país

“Cuando uno es muy joven y tiene sueños muy grandes, generalmente, choca con muchas personas y con el tiempo se da cuenta que hacen muchas zancadillas. Lo que hice fue enfocarme en avanzar, en crecer y en superar cada obstáculo. Nunca quedarme en el suelo sino levantarme y avanzar porque mi gran sueño es ser el mejor chef de la historia del país”, dice con gran motivación.

Una parrilla profesional y último modelo es el premio al que gane nuestro Realit Show, Guerra de Hamburguesas. (Cortesía)

Podríamos pensar que por ser de Quepos la hamburguesa original con la cual participa tiene que ver con mariscos, pero no, Jazbetd se decidió por una muy original y cargada de saborcito costarricense por los cuatro costados.

Todos los que participan en Guerra de Hamburguesa son verdaderos pulseadores. (Jose Cordero)

“Voy a usar, entre otros ingredientes muy ticos, el queso palmito, el cual se derrite muy particularmente y también se le hace, al derretirlo, una costrita muy sabrosa. Usaré ingredientes simples, pero muy conocidos en la cocina tica, quiero una hamburguesa que nos recuerde la cuchara costarricense”, reconoció.

Guerra de hamburguesas

El premio para el triunfador de nuestro reality show, Guerra de Hamburguesas, es una parrilla último modelo de la mejor marca del mundo en parrillas, Oklahoma Joe´s, distribuidas en el país por Char-Broil.

Esta parrilla recién ingresó al país y es una 3x1: parrilla, ahumador y horno.

LEA MÁS: ¿Cómo crear la hamburguesa perfecta? Cuatro chefs le cuentan el secreto

Es una parrilla de carbón que vale casi un millón de colones y que le servirá al ganador para que la use en su emprendimiento todos los días.

Las muy originales hamburguesas que preparen los 12 participantes de Guerra de Hamburguesas serán hechas con el nuevo pan Dorado de Bimbo, carne y queso de La Granja; además, se usará mayonesa, salsa de tomate, mostaza y pepinillos de la marca Heinz, por lo que el buen sabor está garantizado.

Los jueces analizan la hamburguesa que inventó el quepeño. A partir de noviembre usted podrá confirmar cómo le fue en nuestro Reality Show, Guerra de Hamburguesas. (Jose Cordero)

El primer programa de Guerra de Hamburguesas será transmitido en todas las redes sociales de La Teja el próximo viernes 1 de noviembre, el segundo programa será una semana después y el viernes 15 de noviembre es el tercero y penúltimo Reality.

LEA MÁS: Famosa ventanita en Chepe cumple 45 años y no le tiene miedo a los gigantes de la comida rápida

En cada reality se presentarán cuatro emprendedores y de ahí sale un ganador. Como son tres programas saldrán 3 finalistas y un cuarto finalista se sacará del mejor segundo según el jurado que se tendrá para la competencia. La gran final es el viernes 22 de noviembre.