Guerra de parrillas: Liberiana va con todo para convertirse en la mejor parrillera de Costa Rica

¿Quién dijo miedo? No ve que ella ya pasó por donde asustan.

Laura Guillén Alvarado es una de las participantes de nuestro reality show, Guerra de parrillas y está decidida a ganar la competencia.

Usted podrá disfrutar nuestro reality a partir del 5 de abril, serán cuatro programas que enfrentarán a los 12 participantes por el título del mejor parrillero todo terreno aficionado del país y que serán transmitidos por las redes de La Teja.

Guerra de parrillas: ¿Será que una mujer se convierte en la mejor parrillera todo terreno del país? (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Laura es de Santa Ana, tiene 39 años y hace dos años ni ella misma se hubiese imaginado que estaría tan siquiera intentando prender una parrilla, eso se lo dejaba a su esposo, don Ernaldo Sánchez.

“Le puedo asegurar que la parrilla no me gustaba para nada. Tener que encender ese carbón y quedar todo hedionda a humo, no, la verdad no era para mí, mejor que mi esposo se encargara de eso y mis hijos (Ernaldo y Tamara) lo tenían bien claro.

LEA MÁS: “Guerra de parrillas”, nuestro reality show, busca al mejor parrillero todoterreno de Costa Rica

“Junto a mi esposo comenzamos a ver videos en redes de carne de cerdo bien crujiente, sobre todo panzada con guacamole, y empezamos a visitar restaurantes, anduvimos como en diez y nada, no nos terminaron de convencer”, recuerda doña Laura.

Fue así como ambos tomaron la decisión de matricularse en la Escuela Costarricense de Parrilleros (ECP) y aprender desde cero sobre ese lindo oficio de parrillar.

En el caso de ella, se enamoró de aquellas parrillas que tanto odiaba y considera que fue porque aprendió, ahora sí con expertos, a prender bien y rápido el fuego sin tener que estar echándole viento con una tapa de una olla, un pedazo de cartón o hasta con la tabla de picar.

“El objetivo era aprender a hacer la panzada bien rica, eso era todo. Teníamos una parrillita muy sencilla, básica, no era un aro de carro, pero parecida. Me enamoré desde el primer día y es tanto el amor que ahora la parrillera de la casa soy yo.

Laura competirá contra 11 hombres en nuestro reality show "Guerra de parrillas". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En esto de la ECP son 16 cursos para graduarse de parrillero, no profesional, sino digamos que se conoce bien, pues llevé los 16. Me pasó algo el día de la graduación porque era una competencia y como soy mujer el mismo día le dije a mi esposo que no iba a ir, me dio miedo, era competencia contra mayoría de hombres.

LEA MÁS: Joven salió de la Expomóvil en ambulancia y volvió después de una operación a corazón abierto

“Me entró como un temor, como eso de que yo no puedo, no lo voy a lograr. Mi esposo me motivó, fui a la competencia final de graduación y gané el primer lugar. Confirmé que las mujeres podemos lograr todo lo que nos propongamos, que somos capaces de hacerlo bien siempre y en cualquier competencia”, asegura la ahora parillera.

Por eso es que se apuntó en nuestro reality. Como ella misma dice “ya pasé por donde asustan, ya me enfrenté a hombres en una competencia y gané, así que estaré en el reality para ganarlo, estoy decidida. Sé que tengo el conocimiento y la pasión”.

La familia de Carnes San Martín está presente en nuestro reality show con cortes de primerísima calidad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuchara guanacasteca

También tiene un ingrediente secreto que le pone a todo lo que cocina y que está en su ADN y es la cuchara guanacasteca. Resulta que doña Laura es hija de doña Vilma Alvarado, nada menos y nada más que una liberiana de la pura cepa que cocina superdelicioso, así como toda la familia liberiana.

“Mami cocina sabroso y así lo hacía la abuela que también era liberiana. Mi cuchara tiene mucho de ese sabor guanacasteco que es tan rico, además, mami me enseñó a ponerle mucho amor a la comida por eso ahora mis hijos prefieren que sea yo quien haga todo a la parrilla, de fijo el sabor liberiano les encanta”, reconoce con orgullo.

Guerra de parillas

Guerra de Parrillas es un proyecto de La Teja presentado por Carnes San Martín, con el apoyo de Huawei, Supermercado Avenida 10, Cerveza Pilsen, Motos Honda, Parrillas Char-Broil, la Escuela Costarricense de Parrilleros y Spicylab, la empresa experta en especias y sales para carnes.

La competencia se abrió a hombres y mujeres, pero ojo, aquí no se aceptaron chefs profesionales, solo aficionados con pasión por la parrilla. Emprendedores y parrilleros novatos fueron convocados para que demuestren que son los reyes de la parilla.

El jurado calificador está integrado por el chef profesional José Pablo Fallas; David León gerente de marca Char-Broil y el chef profesional Marco Sánchez.

LEA MÁS: Expomóvil 2025: Le contamos cómo es un carro eléctrico que vale 64 millones de colones

El evento se llevará a cabo en cuatro programas: tres rondas eliminatorias y una gran final. En cada episodio competirán cuatro participantes y solo el mejor de cada programa pasará directo a la final. El último puesto en la final será para el segundo mejor de todos los programas anteriores.

Una moto NAVI de Honda, completamente nueva, es el premio al campeón. (Cortesía/Cortesía)

Las fechas están listas, el primer programa será el sábado 5 de abril; el segundo, sábado 12 de abril; el sábado 19 de abril será el penúltimo y la gran final el sábado 26 de abril.

Premiezotes

Guerra de Parrillas no solo le dará al ganador el título del mejor parrillero todoterreno aficionado del país, sino que los premios están buenísimos: al primer lugar una moto Honda NAVI, nueva de paquete.

El segundo lugar se ganará un celular Huawei MATE X6 valorado en un millón de colones y el tercer lugar, una superparrilla Oklahoma Joe’s de Char Broil, que es horno, ahumador y parrilla a la vez y cuesta casi un millón de colones.