Gusano barrenador: Familia de muchacha que falleció va a demandar a la Caja por mala praxis

El gusano barrenador , aparentemente, provocó la muerte de una joven, de 19 años, vecina de Río Naranjo de Bagaces, en Guanacaste, y su familia confirmó que demandará a la Caja Costarricense de Seguro Social por mala praxis.

El ministerio de Salud confirmó la muerte de la muchacha, quien tenía parálisis cerebral producto de un accidente que sufrió a los cuatro años, el pasado miércoles 19 de junio.

El gusano barrenador se llevó la vida de una joven de 19 años de Bagaces, Guanacaste, el pasado miércoles 19 de junio. (Cortesía)

“La paciente fue atendida en el Hospital de Upala por una lesión en la boca, donde se le detectaron larvas y fue trasladada al Hospital México. El pasado viernes se confirmó su diagnóstico de miasis (tejidos y órganos infectados) por gusano barrenador mediante resultado de laboratorio emitido por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del Servicio Nacional de Salud Animal (LANASEVE-SENASA)”, explicó Salud en un comunicado.

Vanessa Rojas Murillo, hermana de la muchacha fallecida, nos habló sobre lo que decidieron.

“En la familia estamos corriendo con el tema del abogado, porque vamos a demandar a la Caja. Le vamos a pedir un reporte oficial a cada centro de salud donde mi hermana llegó y no fue atendida como ella necesitaba.

“En la familia no queremos sacar dinero con este caso, lo que buscamos es que jamás se vuelva a repetir una mala praxis como la que se le hizo a mi hermana. Muchas familias se dejan intimidar por algunos trabajadores de los centros de salud y eso no debe repetirse. En los centros de salud le hablan pesado a uno, pero no hay que callarse, eso no puede seguir así”, explica la hermana.

La familia de la muchacha que falleció nos recuerda que una vez que detectaron larvas de gusano barrenador en la boca de la muchacha fueron inmediatamente al CAIS de Cañas, después al Hospital de Liberia, de ahí pasaron al Hospital de Upala y después al Hospital México.

La familia de la joven fallecida siempre llevó muestrsa de las larvas del gusano barrenador, pero al inicio de 4 centros de salud solo uno le dio pelota, asegura la familia. (Cortesía)

“Solo en el Hospital de Upala trataron a mi hermana con el tema del gusano barrenador como se debe. Los otros tres centros de salud no, ni siquiera con las muestras de las larvas del gusano barrenador que llevamos y sabiendo que la plaga ya está en el país

“A nuestra familia lo que más le duele, lo que más la marca es que llevamos a mi hermana a tiempo a todos los centros de salud: al CAIS de Cañas, al Hospital de Liberia y al Hospital México. Los tres el proceso de las larvas estaba comenzando. En los tres vieron las larvas y no hicieron nada. Mi hermana fue tratada como si se hubiese enfermado de una gripe”, reclamó con dolor Vanessa.

Esta familia guanacasteca está superenojada con la doctora María Luisa Ortiz, directora general de Salud del ministerio de Salud, porque dicen que ella sale diciendo en un video que la joven tenía otras enfermedades que complicaron su salud.

“No señora. Una cosa es lo que mi hermana tenía y otra la afectación que le provocó el gusano barrenador. La doctora Ortiz miente y ahora se están quitando el tiro. Incluso hubo autoridades que hablaron de choque séptico y hasta de bacterias, nada que ver, mi hermana muere por el gusano barrenador.

“Si la directora general de Salud tanto habla de otras patologías, por qué al ver eso no la atendieron de inmediato y con prontitud. A mi hermana la dejaron morir y la atendieron cuando ya no había casi nada por hacer. Por eso vamos a demandar”, aseguró Vanessa.

Sobre este caso, el ministerio de Salud tan solo se limitó a enviar un comunicado que se mencionó anteriormente, para explicar lo sucedido, pero sin especificar qué ocurrió.