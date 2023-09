Hacer lazos de la Independencia le ayudan a esta mujer a combatir con la dolorosa fibromialgia

A doña Marcia Pacheco García, su mamá (Nidia García Serrano) desde niña le dijo que tenía manos de oro porque siempre estaba creando algo nuevo, diferente, especial.

Como buena madre doña Nidia no se equivocó, pues su hija ahora a los 56 años tiene 26 de tener un emprendimiento de manualidades a pesar de padecer una dolorosa enfermedad.

Imagínese a su hija con un lacito así de precioso este 15 de setiembre. (Cortesía)

“Malu Bows” es el nombre del emprendimiento que durante el mes de setiembre le ocupa casi que todo el día laboral a esta empunchada emprendedora quien, en el 2021, en medio de la pandemia se dio cuenta que gustaban mucho sus lazos para adornar los peinados de las niñas, jóvenes y mujeres que usan trajes típicos para las celebraciones patrias.

“Lo de hacer los lazos tiene que ver mucho conmigo y con mi mamá (q.d.D.g.) porque desde niña fui muy coqueta, mi mamá me andaba siempre con unos lazos preciosos y todo el mundo tenía que ver con esos lazos.

“Recordando aquellos lazos que me hacía mamá fue que en el 2021 comencé a hacer unos cuantos para setiembre y los ponía en la ventana para ver si le gustaban a la gente. No fue fácil, pero poco a poco las mamás se comenzaron a acercar y así fue como comencé a hacer y hacer durante este mes patrio”, explica esta mamá vecina de Curridabat centro.

Doña Marcia no para en todo setiembre de hacer lacitos, es que hay unos que llevan hasta 60 piecitas y todas las hace a mano. (Cortesía)

Recuerda que al inicio sintió fuerte cómo la gente no se terminaba de convencer con sus lazos, llegaban, preguntaban, pero no compraban. “Me di a conocer por los mismos clientes, fue un verdadero de boca en boca y también al publicar mis creaciones en redes sociales”, dijo.

Setiembre bien cargadito

“Bendito Dios setiembre es de locos para mí haciendo lazos. A mí me encanta hacer, crear, inventar, por eso el pasar ocupada todo el día es una gran ganancia ya que me distraigo del dolor eterno que me produce la fibromialgia que tengo. Haciendo lazos incluso hasta olvido mi enfermedad, siento que tiene que ver con mantener la mente ocupada y amar lo que uno hace”, reconoce esta artista de las manualidades.

Una guaria morada queda así de divina en el pelo de las estudiantes. (Cortesía)

También para mantenerse trabajando horas a pesar de su fibromialgia le da el crédito a su mamita. “Mamá nos enseñó que en medio de cualquier adversidad o problema de salud siempre hay que salir adelante. Trabajar a pesar del dolor es una herencia positiva, mamá siempre nos inculcó el amor a la vida, la alegría y el agradecimiento a Dios”, reconoce la artesana a quien usted puede llamar al teléfono 6085-0562.

El doctor Wálter Monterrosa Ordeñana, médico de la Fundación Clínicas sin Fronteras, nos explica que la fibromialgia es: “es una enfermedad crónica que causa un dolor intenso y una molesta rigidez músculo esquelética en todo el cuerpo, provoca fatiga y sueño constante, genera lentitud y hasta lagunas mentales, migrañas, adormecimiento en manos y pies, trastornos de sueño, entre otros síntomas”.

Una tanda como de 30 lacitos se fueron para Talamanca esta semana. (Cortesía)

Ni faroles ni murales

En Facebook e Instagram usted encuentra a doña Marcia como “Malu Bows”, ahí muestra las bellezas que hace. Este 2023 pasó algo que no le había sucedido nunca, no pudo hacer faroles para vender.

“Es otra cosa que me encanta hacer en el mes de la Independencia, faroles, pero vieras que tuve que tomar una decisión, gracias a Dios son tantos los pedidos de lazos que se me hizo imposible hacer un solo farol. Sí me entristece un poco porque amo los faroles.

Estas flores llevan un montón de piecitas que se pegan a mano todas. (Cortesía)

“Tampoco pude hacer este año murales para adornar pizarras y puertas en los centros educativos es que son tantas las niñas preciosas que buscan adornar su pelo que hasta eso frené”, reconoce con una mezcla de alegría y nostalgia por lo que dejó de hacer.

“Son bellezas”

Emma Sánchez Salas tiene 4 añitos y este 15 de setiembre se vestirá de campesina para una presentación que tiene el kínder, está toda ilusionada con la enagua que usará y también con los preciosos lazos que le hizo doña Marcia.

Vean a Emma que hermosa se ve con su trajecito y ya con su lacito. (Cortesía)

Doña Daniela Salas, la mamá de Emma, nos cuenta cómo dio con la artista.

“Encontré a doña Marcia en redes sociales, también soy de Curridabat y de inmediato me enamoré de su trabajo porque sus lazos son hermosos y los hace con mucho amor. Son bellezas.

“Emma no sabía que le tenía los lazos así que fue una muy linda sorpresa. Ya desde el año pasado los usó y este año también los lucirá porque vieras que toda la gente tiene que ver con esos lazos, le encantan a todo el mundo”, comentó la mamá.

Sin duda que el talento de doña Marcia es digno de aplaudir, pues no solo se gana la vida con ese emprendimiento, sino que también, hace de alguna manera patria con su gusto por la Independencia.