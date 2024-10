Hacienda creó un sistema para verificar comprobantes electrónicos, ¿cómo se usa?

Hacienda creó un nuevo sistema de verificación de comprobantes electrónicos para la ciudadanía en general y contribuyentes. Shutterstock.

La Dirección General de Tributación puso a disposición de la ciudadanía una nueva herramienta, que permite verificar que las facturas electrónicas emitidas por los distintos comercios sean correctas y así lleguen a Hacienda, para el pago de los impuestos correspondientes.

Este sistema se implementó en dos partes; primero, para el público en general, y luego para quienes usan el portal de Administración Tributaria Virtual (ATV) de Hacienda, mediante el cual, los contribuyentes pueden generar facturas y llevar un control de sus declaraciones.

Dicho sistema está disponible para el público en general en el sitio web del Ministerio de Hacienda (https://www.hacienda.go.cr). Mario Ramos, director general de Tributación, conversó con La Teja y nos contó cómo funciona esta herramienta.

“Este sistema tiene como objetivo que los ciudadanos puedan ejercer un mayor control sobre los comercios que les están vendiendo bienes y así revisar que esos impuestos que les están cobrando lleguen directamente a Hacienda.

“Si a la persona le dieron un comprobante electrónico, puede incluir el número de ese comprobante y verificar si es correcto y si llegó al Ministerio de Hacienda, y si el usuario es un contribuyente, entonces va a tener un desglose de los comprobantes que emitió y que entregó, lo cual le permite llevar un control más estricto de estos documentos”, afirmó.

Hacienda expresó que por mes se hacen cerca de 1.200 millones de comprobantes electrónicos a nivel nacional.

Cada cliente tiene derecho a recibir en su correo los comprobantes de sus pagos. Archivo. (Shutterstock)

Aclaración. Ramos dijo que en el mundo de la facturación electrónica, hay dos conceptos, los cuales, al día de hoy crean confusión y muchas veces, los clientes no tienen claro de qué se trata. “Tenemos muchos años de usar la palabra factura y, actualmente, cuando hablamos de factura electrónica, no es el mismo documento que se entrega luego de hacer una compra o un negocio. “Muchas veces, los ciudadanos desconocen que ellos pueden recibir en sus correos electrónicos los tiquetes electrónicos luego de una compra. Esto les sirve, porque, si el día de mañana, hizo una compra y necesita aplicar la garantía, tiene este comprobante guardado en su computador para aplicar la garantía y los comercios están obligados a entregarlos”, mencionó.

De esta manera, cualquier persona puede corroborar si el comprobante electrónico que le dio un negocio se hizo correctamente. Captura de pantalla.

¿Cómo se usa?

Ramos destacó que desde el año pasado, Hacienda viene implementando un plan con el que hacen visitas a negocios y así verifican que hagan correctamente sus comprobantes electrónicos.

“Luego de visitar los negocios, vamos a la oficina, revisamos si es correcto que emitieron los comprobantes. Esto nos permite ver que en los comercios y los contribuyentes están entregando los comprobantes correctos y así, la información llega a Hacienda.

“Si los comprobantes son rechazados, porque no tienen la información correcta, básicamente no están llegando a Hacienda y, por ende, no están declarando los impuestos. Esos son los intentos de fraude que estamos detectando”, añadió Ramos, aunque no precisó cuántos casos fraudulentos se han identificado recientemente.

El sistema le permite tener acceso a toda la información que contienen los comprobantes, como fecha de emisión, clave numérica (este número es único, contiene 50 dígitos y permite identificar la originalidad de los comprobantes), monto de la compra y detalle, entre otros.

Ahora sí... si usted no está inscrito en el ATV y quiere verificar que su comprobante electrónico se haya hecho acorde a la ley, debe cumplir los siguientes pasos:

1. Entrar al sitio de Hacienda

2. Buscar en la parte superior izquierda, el apartado que dice ATV

3. Ingresar a consultas tributarias y luego a verificar comprobante

4. Una vez que ingresa a este apartado, en donde dice número de documento electrónico, pega o digita la clave de 50 números. Cada vez que a usted le dan un comprobante electrónico, se emite una clave numérica, un código original y único.

5. Luego le da la opción de “no soy un robot”.

6. Si la factura está correcta aparecerán los detalles de la misma, de lo contrario, se desplegará una ventana en donde se informa que fue rechadas.

Cada comprobante electrónico tendrá una clave de 50 dígitos, con ese número podrá corroborar el estado del documento. Captura de pantalla.

Ventaja para el contribuyente

Si usted es contribuyente y elabora comprobantes electrónicos en el sistema ATV del ministerio, también puede revisar cuáles comprobantes recibió y entregó. A continuación, los pasos a seguir.

1. Entrar al sitio de Hacienda

2. Buscar en la parte superior izquierda, el apartado que dice ATV

3. Ingresar su usuario, contraseña y clave virtual (que ya ha sido generada por el sistema anteriormente)

4. Busca la pestaña de verificación de comprobantes y luego puede escoger entre los emitidos y los recibidos. Acá, el sistema les da la oportunidad a los contribuyentes de exportar (descargar) esta información en un documento de excel, para que le sea más fácil revisar cada comprobante.