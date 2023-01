Hacienda denunció “megacaso” de fraude fiscal que había desestimado por la Fiscalía

Este jueves, el Ministerio de Hacienda convocó a una conferencia de prensa para infomar sobre “megacasos” de evasión fiscal y las acciones a tomar por la institución.

El ministro de Hacienda Nogui Acosta y el director de Tributación, Mario Ramos informaron del megacaso en conferencia de prensa. (MAYELA LOPEZ)

En dicha conferencia, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación, Mario Ramos, denunciaron un supuesto “megacaso” de evasión fiscal por ¢11 mil millones, presuntamente cometido por el Banco BCT y su socio fundador Leonel Baruch entre el 2008 y el 2015.

Sin embargo, el Ministerio Público había desestimado el caso registrado en el expediente 22-00070-621-PE desde el pasado 2 de enero del 2023 y le había informado a Ramos, (presente en la conferencia) desde el 9 de enero pasado de dicha resolución, según costa en el oficio FADETA N° 05-2023, firmado por la fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, Selene Salas Aguilar.

El jerarca de Hacienda le dijo a La Nación que, al momento de presentarse ante los periodistas, no tenía conocimiento de la decisión comunicada por la Fiscalía el 9 de enero al director de Tributación.

Y lo reiteró en el programa Matices de Radio Monumental, Acosta le dijo a Randall Rivera, director del espacio: “Voy a decirlo con completa transparencia. El ministro de Hacienda, que es un ente político, no conoce los casos”. Yo no conozco nada de ese caso en particular”.

También indicó que indagará quién fue el responsable de hacerlo caer en el error.

Por su parte, Baruch cuestionó las acciones denunciadas por Hacienda en su contra.

“No he cometido delito alguno y oportunamente informaré de las acciones legales a tomar ante este semejante atropello”, manifestó el exministro de Hacienda en un comunicado.

Zafis

La oficina de prensa del Ministerio Público admitió mediante un correo electrónico que tuvieron un zafis al informar incorrectamente el estado de dicho caso.

“La oficina de prensa aclara que la causa 22-000070-0621-PE se encuentra con solicitud de desestimación en el Juzgado Penal, y, por consiguiente, no se encuentra en trámite o en investigación, como incorrectamente se informó ante consultas varias de medios de comunicación”, dice el correo.

La oficina de prensa del Ministerio Público admitió que cometió error que embarcó a los medios de comunicación. (Rafael Pacheco Granados)

Y aclararon que el error se dio por una mala interpretación de una funcionaria de la oficina de prensa a la información dada por la Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios y Propiedad Intelectual.