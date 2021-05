"El análisis es a partir de una tecnología biométrica, que hace una validación de rasgos de rostro. Tenemos la foto oficial del país (cédula), por lo que necesitamos saber que la persona que llega a la tienda sea la persona de la cédula, porque no hay ningún papel. La tecnología no tiene nada que ver si tiene arrugas o no, o si anda más bronceada o no, esto es todo un software (programa) que mide todo esto mientas el banco hace el análisis para darle una respuesta", explica Leticia Arguedas, gerente de relaciones públicas del banco Davivienda.