¡Hallazgo histórico en Cartago! Descubren restos de un mastodonte y un perezoso gigante

Una maravilla anunció el Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), pues confirmó la localización de restos fósiles correspondientes a dos especies de "megafauna pleistocénica" en la provincia de Cartago. Se trata de restos de un mastodonte y un perezoso gigantes.

Estas son parte de las investigaciones desarrolladas por su Departamento de Historia Natural.

Los expertos hallaron restos de un mastodonte y un perezoso gigante. (Ministerio de Cultura y Juventud/cortesía)

Según informaron, el descubrimiento incluye restos de un cuvieronius, mastodonte gigante (parecido al mamut), emparentado con los proboscídeos, y un eremotherium, perezoso gigante que habitó el territorio costarricense hace miles de años.

Investigación inició tras alerta ciudadana

La investigación se originó a partir del reporte de un ciudadano, quien alertó sobre la posible presencia de restos fósiles en una propiedad privada.

Tras la inspección técnica el equipo del Museo determinó que se trataba de piezas de megafauna, por lo que inició un proceso formal de excavación y rescate.

Los expertos aseguran que las labores han requerido rigurosidad científica y trabajo especializado en condiciones complejas, debido a la cercanía del sitio con un río y a la naturaleza inestable del terreno.

El equipo técnico está conformado por 12 profesionales en geología, arqueología y biología, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica en prácticas académicas.

La recuperación de los fósiles es liderada por la geóloga Joanna Méndez Herrera, del Departamento de Historia Natural, con el respaldo de especialistas en conservación y protección del patrimonio cultural del MNCR.

Además tienen la asesoría del paleontólogo Lucas Spencer, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, y el acompañamiento del geólogo costarricense Guillermo Alvarado Induni.

49 piezas recuperadas

A la fecha, se han realizado 13 trabajos de excavación y rescate que han permitido recuperar 49 piezas fósiles en total. Entre los hallazgos destacan una defensa (colmillo) completa de 1,60 metros, un fragmento adicional de defensa, vértebras, un fémur, falanges, costillas y otros elementos óseos que continúan en proceso de identificación y estudio.

Este descubrimiento se convierte en uno de los más relevantes registrados en el país en las últimas décadas.

Los estudios indican que los restos podrían tener una antigüedad de entre 10.000 y 40.000 años.

Nueva sala de exhibición

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó la importancia del hallazgo, además informó que instruyó al Museo para iniciar el proceso de diseño y habilitación de una sala permanente dedicada a la colección paleontológica.

Por seguridad, el sitio exacto del hallazgo es secreto de momento.