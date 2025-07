Hay noticias positivas sobre una importante ruta de buses de San José a Curridabat

Se habilitó una nueva parada en Aleste en la ruta de bus de San José a Cipreses. (Shift Porter Novelli/Shift Porter Novelli)

La ruta de bus de San José a Cipreses de Curridabat cuenta con una nueva parada en el centro comercial Aleste, donde los usuarios podrán tener fácil acceso a este servicio de transporte.

Esta nueva parada fue habilitada desde el martes 1 de julio, pero algunas personas todavía no la conocen. El horario de salidas desde San José hacia Aleste empieza a partir de las 5:10 a.m., y retornos desde Aleste a partir de las 5:45 a.m., con servicios extendidos hasta las 10:10 p.m.

Alrededor de 120 personas utilizan esta ruta, operada por la empresa Autotransportes Cesmag Sociedad Anónima.

“En Aleste creemos que el desarrollo urbano debe ir de la mano con soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. La implementación de esta nueva parada de autobús refleja nuestra visión de crear un espacio accesible, conectado y sostenible, donde tanto colaboradores y también visitantes puedan desplazarse de forma eficiente y segura”, dijo Federico Baltodano, director del proyecto Aleste.

Como parte de la implementación de esta nueva parada, dentro del complejo hay señalización adecuada para garantizar la seguridad de los usuarios de bus.

Por otra parte, el centro comercial cuenta con conexión peatonal directa a una estación de tren.

Estos son los horarios de este servicio de bus entre San José y Aleste:

De lunes a viernes

Hora salida de San José Hora estimada de llegada a Aleste Hora salida de Aleste 5:10 a.m. 5:40 a.m. 5:45 a.m. 6:20 a.m. 6:50 a.m. 7:00 a.m. 7:40 a.m. 8:10 a.m. 8:30 a.m. 9:10 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m. 10:20 a.m. 10:50 a.m. 3:30 p.m. 4:10 p.m. 4:50 p.m. 5:10 p.m. 5:50 p.m. 6:30 p.m. 6:40 p.m. 8:50 p.m.

Sábado

Hora salida de San José Hora estimada de llegada a Aleste Hora salida de Aleste 5:20 a.m. 5:50 a.m. 10:20 a.m. 10:50 a.m. 11:00 a.m. 11:40 a.m. 12:20 p.m. 12:30 p.m. 1:10 p.m. 1:50 p.m. 2:50 p.m. 3:20 p.m. 3:50 p.m. 4:00 p.m. 4:30 p.m. 5:10 p.m. 5:20 p.m. 8:50 p.m.

Domingo / Feriados