Hay noticias sobre la salud de Rodrigo Arias. El presidente de la Asamblea Legislativa fue dado de alta la tarde de este domoingo 15 de setiembre.

Don Rodrigo estuvo hospitalizado a causa de una aguda neumonía bacteriana y continuará el proceso de recuperación desde su casa. Él y su familia agradecen todas las muestras de apoyo recibidas en estos días.

Hay noticias sobre la salud de Rodrigo Arias porque este 15 de setiembre le dieron la salida del hospital. (Alonso Tenorio)

Esta es la segunda vez que internan al político este año, la primera fue en junio pasado y estuvo ocho días hospitalizado debido un severo cuadro de influenza.

Luego de salir del centro médico Arias tuvo que guardar reposo en su casa dos semanas antes de regresar a sus labores. Cuando lo hizo contó lo mal que la había pasado.

El presidente de la Asamblea Legislativa dijo también en esa ocasión que tuvo que recibir terapia para recuperarse y contó que lo primero que le dijeron los médicos cuando le dieron de alta es que la tiene que “llevar suave”.

“Tuve dos semanas de terapia respiratoria y terapia física para poder recuperarme y gracias a Dios aquí estoy, vamos a ver cómo me siento hoy con la carga de trabajo.

“La primera recomendación que me dieron es que la lleve suave, no sé cómo me va a ir con eso (ríe), me piden que no me esfuerce demasiado, que no me fatigue, que no llegue a ese estado en el que uno siente que ya no da más porque todo eso baja las defensas.

“Esta cosa es seria, uno pierde capacidad de respirar, hay que cuidarse y tomarse el tiempo necesario para recuperar. Igual físicamente, la capacidad de caminar, de moverse, se afecta”, aseguró el presidente del Congreso.