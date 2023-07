¿Hay un sucesor de don Evangelista, el papá del parque de Zarcero?

Sin duda alguna, el parque de Zarcero es un orgullo nacional y es muy conocido a nivel internacional, esto gracias a la labor de Evangelista Blanco Brenes, quien le dedicó más de 58 años de su vida, antes de fallecer el pasado martes 27 de junio.

Esta son algunas de las creaciones de don Evangelista. (Alonso Tenorio)

La pregunta que surge ahora es si habrá alguien más que se dedique en cuerpo y alma al cuido, mantenimiento y a crear verdaderas obras de arte artísticas en este parque, es por eso que La Teja se dio a la tarea de investigar con los familiares de don Evangelista y con funcionarios de la iglesia.

Hablamos con las sobrinas del artista, Marielos Blanco Araya e Ilse María Blanco Araya, para saber si el papá del parque, como él se hizo llamar, había dejado algún pupilo, alguien que siguiera con esta bella labor.

El amor y la dedicación de don Evangelista reflejadas en esta imagen. (Alonso Tenorio)

“Un tío varón que queda es muy completo y le ayudó muchos años a trabajar en esto a mi tío Lista, pero verdaderamente todo lo que él hacía, pues ningún sobrino o familiar se preocupó por aprenderlo bien”, explicó Marielos.

Las sobrinas de don Evangelista expresaron su preocupación, porque aseguran que el parque no será igual ahora que ya no estará él.

La iglesia tiene la última palabra sobre el sucesor de don Evangelista. (Alonso Tenorio)

“Yo creo que este parque está llegando a su fin. Desde hace unos 7 años para acá, este parque ha venido muriendo, no hay plata, lo digo porque he estado metida en varios grupos intentando conseguir dinero para el parque, pedir permisos, ver qué hacíamos, pero últimamente no le querían ni comprar una tijera, ni abonos, mucho menos flores”, explicó Marielos.

Ilse también se mostró preocupada debido a la falta de interés de los zarcereños para ayudar a que este sitio se mantenga bello.

Don Evangelista recibió varios reconocimientos en vida. (Alonso Tenorio)

“Cuesta que la gente colabore, hemos estado en comités, pero nadie quiere ayudar, mi esposo y mi tío Lista, de sus bolsillos, sacaban dinero para comprar tijeras o abonos para los árboles, realmente esto es muy preocupante”, explicó.

Según Marielos, ella no sabe si su otro tío será la persona que se encargue del parque, pero a ella le gustaría debido a que trabajó muy de cerca con don Evangelista, aunque sabe que la última palabra la tienen en la iglesia del lugar.

Tienen a alguien

La Teja intentó hablar con el padre de la parroquia de Zarcero, pero no se pudo. Sin embargo, un sacristán del templo nos respondió la pregunta sobre si habría un sucesor para ocupar el puesto de don Evangelista.

Esta era una de las esculturas favoritas de don Evangelista, según sus sobrinas. (Alonso Tenorio)

“Sí hay, de hecho hoy (miércoles) entra a la 1 de la tarde, es uno de los trabajadores de la parroquia, él se va encargaer. Don Evangelista les enseñó a varios cómo cortar los arbustos, entonces sí, ya tenemos a alguien encargado”, explicó.

Asimismo, el sacristán reconoció que tratarán de mantener lo que ya existe en el parque.

“Vamos a estar recortando los árboles, al menos para que se mantengan estas figuras, porque sabemos que no vamos a encontrar a otro como el hermano Lista, que pueda crear desde cero una nueva figura, entonces por lo menos vamos a cuidar lo que ya hay”, manifestó.

Talentos ocultos

Don Evangelista era un artista completo y tenía varios pasatiempos. Él decoraba carrozas de la municipalidad e incluso construyó una la iglesia de Zarcero en versión miniatura para subirla a una carroza. Hacía maquetas de casas, dibujaba y también era el fotógrafo de la comunidad para bodas, quince años, bautizos.

Los zarcereños despidieron a un gran artista. (Alonso Tenorio)

“Mi abuelo y mis tíos, incluyendo a Lista, eran músicos, a él le encantaba tocar guitarra, también fue uno de los fotógrafos más famosos de aquí de Zarcero, él tenía álbumes de álbumes de toda la gente de Zarcero, ojalá que esos álbumes no se pierdan”, contó Ilse

Algo muy interesante del señor fue que recibió varias ofertas de extranjeros para llevarlo a trabajar a otro país, pero este nunca aceptó.

El señor fue un ejemplo nacional de amor y humildad. (Alonso Tenorio)

“A él se lo quisieron llevar a Canadá, Estados Unidos y Holanda para trabajar allá en jardínes y hacer estas maravillas, pero él decía que no podía dejar su parque”, contó Ilse.

Esculturas favoritas

Como todo artista, tenía algunas esculturas favoritas, según nos confesó sus sobrinas.

“Él amaba tanto la escultura del elefante, la del dragón y la de él, su propia escultura, que fue una de las últimas que hizo”, explicaron.

Familiares tienen miedo del futuro del parque. (Alonso Tenorio)

Para poder lograr que estas maravillosas esculturas se pudieran ver tal y como hoy se aprecian, le tomaba al menos 3 años para formarlas, recortando, abonando y arreglándolas.

El señor era el tercero de cinco hermanos, siendo cuatro varones y una mujer.

Despedida en su jardín

El pasado 28 de junio, el pueblo de Zarcero le dio una gran despedida a una de las figuras más queridas del cantón, quien convirtió el parque de la comunidad en una atracción turística.

Turistas nacionales y extranjeros visitan el parque de Zarcero. (Alonso Tenorio)

Cientos de vecinos se dieron cita para despedirlo a eso de las 11 de la mañana, la iglesia fue el escenario en el que varios pobladores llegaron a darle el último adiós.

Con flores, entre lágrimas y rostros muy conmovidos, los familiares, amigos y vecinos se presentaron a la iglesia, la cual se llenó con gente que lo recordará por su amor al prójimo y al parque que él siempre consideró como un hijo.

Causas de la muerte

Las sobrinas, además, nos revelaron las causas por las que se presume que falleció el papá del famoso parque.

“Él tenía un marcapasos y problemas de la vesícula, los cuales se intensificaron un poco más porque la semana pasada le encontraron piedras en la vesícula, pero según me cuenta mi tía, él se sentía asfixiado y que posiblemente el marcapasos ya no le funcionaba más”, explicó Marielos.

El señor chineó su parque hasta el final. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Don Evangelista estuvo enfermito durante varias semanas, eso sí, estuvo al pie del cañón adornando y recortando su amado parque hasta que la salud se lo permitió.

LEA MÁS: ¡Besos con sabor a chocolate! Limonenses le sacan el jugo al cacao y montaron su propia empresa

“A mi tío casi lo catalogo como un santo, era una persona demasiado buena, bondadosa, el amor por este parque era impresionante, él se venía desde las 4 de la mañana y a veces eran las 10 de la noche y lo podían encontrar en el parque”, manifestó Marielos.

Don Evangelista falleció a los 84 años.