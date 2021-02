El miedo. Cuando se tiene miedo, se niega la fe. Tener miedo es decir que Dios no es lo suficientemente fuerte, es decir, yo no estaré bien si muero. Yo sé que voy a morir y eso no me importa, de hecho voy a morir, lo importante no es pasar pensando en que voy a morir, lo importante es cómo viva con mi fe. Si usted vive con miedo, muere todos los días; si vive sin miedo, solo se muere una vez.