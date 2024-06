Herediana cuidará la salud de su esposo gracias a promo de La Teja con Münkel

Doña Margarita ayudará a su esposo con el premio obtenido gracias al código Teja. (Cortesía)

Una vecina de Heredia y gran seguidora de La Teja está más que feliz gracias a que fue la ganadora de una tarjeta de regalo con nada más y nada menos que 200 dólares (más de 105 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de las más de 40 que tiene Ópticas Münkel a lo largo y ancho del país.

Se trata de doña Margarita Salas Sánchez, quien gracias a su fidelidad al periódico y a su buena suerte, podrá ayudar a su amado esposo.

“He ganado muchas veces, la última fue en febrero y esta vez me cayó apenitas. Se lo voy a dar a mi esposo, él necesita, mi hija también, pero mi esposo usa más, entonces es para él. Yo uso lentes, pero en febrero me los hice”, contó emocionada.

Ella agregó que su esposo, Vinicio González, padece de la vista. De hecho, en setiembre tiene cita, entonces el premio llegó en el mejor momento para que pueda cuidar más sus ojos con unos anteojos especiales.

LEA MÁS: Abuelita clama por ayuda para que nieto con parálisis cerebral pueda salir adelante

Esta vecina de San Isidro de Heredia contó que siempre compran y leen La Teja; sobre todo ella, quien es la de suerte y por eso siempre participa en las promociones a su nombre.

“Aquí siempre compramos La Teja, yo la leo toda, de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero eso sí, lo que más me gusta son los pasatiempos y lo de cocina. Mi esposo casi no tiene tiempo de leerla por el trabajo, igual que mi hija, quien trabaja en un colegio, pero yo soy ama de casa, trabajo en la casa y en los ratos libres me entretengo más con los pasatiempos”, explicó emocionada.

A pesar de que la suerte la ha elegido en muchas ocasiones, ella seguirá informándose con La Teja y participando en las promos, porque fue algo que heredó de su amado padre, quien falleció hace nueve años y siempre nos leía y le llevaba el periódico a ella para que lo activara porque tenía claro que era la de la suerte.

Doña Margarita espera volver a salir ganadora para ayudar a su hija a cambiar de anteojos o a quien sea que lo necesite.