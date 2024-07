Herediana podrá cuidar su salud de la mano de La Teja y Ópticas Münkel

Doña Nadia nunca había (Cortesía)

A una herediana por fin le tocó la suerte y se llevó una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 105 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de las 43 que tiene Ópticas Münkel a lo largo y ancho del país.

Se trata de Nidia Arguello Villalobos, quien, aunque tiene años intentándolo, nunca había ganado con el código Teja.

“El premio llegó de maravilla, es la primera vez que gano y lo voy a usar para mí. Necesito unos anteojos, los que tengo me los hice desde febrero del año pasado y ya me tocaba. Yo los uso mucho para leer, para bordar y para ver el celular”, contó emocionada.

Esta vecina de San Josecito de San Rafael de Heredia asegura que siempre compra La Teja, pues en su casa no puede faltar porque le gusta tanto a ella como a su esposo.

“Mi esposo es de los que se la lee de toda, de atrás para adelante y viceversa. A mí me gusta mucho, pero veo más la sección de espectáculos y así. Los domingos me encanta por la receta y por las actividades de pintar. Todos los pasatiempos me gustan”.

Doña Nidia asegura que ahora que ya a ella le tocó su hora de ganar, es posible que lo siga activando a nombre de su esposo para que prueben suerte para él, y es que saben que cuidarse los ojos es muy importante y que el premio en Ópticas Münkel les puede servir a ellos o algún ser querido que lo necesite.