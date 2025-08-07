Heredianos le pegarían tremenda cachetada a Óscar Arias

Este miércoles 6 de agosto los heredianos tomaron una decisión que sería una tremenda cachetada para el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez.

Les confirmamos que la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Heredia tomó hoy la decisión de quitarle el nombre Óscar Arias al Palacio de los Deportes.

Heredianos le pegarían tremenda cachetada a Oscar Arias. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

Este gimnasio, por así llamarlo, fue inaugurado en 1989, justo en el penúltimo año de la primera presidencia del país de Arias Sánchez, y por eso lleva su nombre.

En los últimos meses, el Palacio de los Deportes ha estado siendo embellecido y, a partir de ahí, muchos heredianos, sobre todo en redes sociales, comenzaron a cuestionar que el lugar se llame Óscar Arias, cuando lo correcto es que lleve el nombre de un deportista destacado de Heredia.

Para las elecciones presidenciales de 1986, en la provincia de las flores, más del 50% de su población votó por Óscar Arias; en total, 53.687 personas le dieron su voto al expresidente liberacionista.

La Comisión de Cultura florense tomó la decisión este miércoles 6 de agosto. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

Ya para las elecciones del 2006, cuando Arias Sánchez volvió a ganar la presidencia, los florenses votaron en su mayoría por el Partido Acción Ciudadana (Ottón Solís) y en segundo lugar por Arias.

Conversamos con José Pablo Quesada Castro, presidente del Consejo Municipal, quien nos explicó que fue José Daniel Berrocal, del Frente Amplio, quien hizo una investigación y descubrió que en 1989 cuando al Palacio de los Deportes se le puso el nombre de Óscar Arias, se hizo de forma ilegítima, porque la Comisión Nacional de Nomenclatura (encargada de autorizar los nombres de lugares públicos y edificios en el país desde 1965) no lo había autorizado.

De acuerdo al presidente del Consejo Municipal, el nombre Oscar Arias para el Palacio de los Deportes se puso ilegalmente en 1989. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

Además, Berrocal descubrió que, de acuerdo con el reglamento, el nombre tenía que ser de una persona que tuviese como mínimo cinco años de fallecida.

“Ya lo único que falta es que el Consejo Municipal apruebe el informe de la Comisión de Cultura para quitar el nombre, algo que podría suceder el lunes 11 o el lunes 18 de agosto.

“Después de la investigación del Frente Amplio se comprobó que el nombre de Óscar Arias se puso ilegalmente. Hasta ahorita nosotros nos estamos dando cuenta. Es por eso que se está tomando la decisión”, nos explica el presidente del Consejo Municipal.

Le dejamos un mensaje al expresidente Arias, pero no respondió a la hora de realizar esta nota.