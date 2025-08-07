Nacional

Heredianos le pegarían tremenda cachetada a Óscar Arias

Florenses le quitarían el nombre, Oscar Arias, a un lugar emblemático de la provincia

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

Este miércoles 6 de agosto los heredianos tomaron una decisión que sería una tremenda cachetada para el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez.

Les confirmamos que la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Heredia tomó hoy la decisión de quitarle el nombre Óscar Arias al Palacio de los Deportes.

El 6 de agosto del 2025 la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Heredia tomó hoy la decisión de quitarle el nombre Oscar Arias al Palacio de los Deportes.
Heredianos le pegarían tremenda cachetada a Oscar Arias. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

Este gimnasio, por así llamarlo, fue inaugurado en 1989, justo en el penúltimo año de la primera presidencia del país de Arias Sánchez, y por eso lleva su nombre.

LEA MÁS: Tribu-CR: hay noticia sobre la medida cautelar por nuevo sistema tributario de Hacienda

En los últimos meses, el Palacio de los Deportes ha estado siendo embellecido y, a partir de ahí, muchos heredianos, sobre todo en redes sociales, comenzaron a cuestionar que el lugar se llame Óscar Arias, cuando lo correcto es que lleve el nombre de un deportista destacado de Heredia.

Para las elecciones presidenciales de 1986, en la provincia de las flores, más del 50% de su población votó por Óscar Arias; en total, 53.687 personas le dieron su voto al expresidente liberacionista.

El 6 de agosto del 2025 la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Heredia tomó hoy la decisión de quitarle el nombre Oscar Arias al Palacio de los Deportes.
La Comisión de Cultura florense tomó la decisión este miércoles 6 de agosto. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

Ya para las elecciones del 2006, cuando Arias Sánchez volvió a ganar la presidencia, los florenses votaron en su mayoría por el Partido Acción Ciudadana (Ottón Solís) y en segundo lugar por Arias.

LEA MÁS: TSE tomó una decisión sobre las credenciales de Stephan Brunner como vicepresidente

Conversamos con José Pablo Quesada Castro, presidente del Consejo Municipal, quien nos explicó que fue José Daniel Berrocal, del Frente Amplio, quien hizo una investigación y descubrió que en 1989 cuando al Palacio de los Deportes se le puso el nombre de Óscar Arias, se hizo de forma ilegítima, porque la Comisión Nacional de Nomenclatura (encargada de autorizar los nombres de lugares públicos y edificios en el país desde 1965) no lo había autorizado.

El 6 de agosto del 2025 la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Heredia tomó hoy la decisión de quitarle el nombre Oscar Arias al Palacio de los Deportes.
De acuerdo al presidente del Consejo Municipal, el nombre Oscar Arias para el Palacio de los Deportes se puso ilegalmente en 1989. (Cortesía Municipalidad de Heredia/Cortesía)

Además, Berrocal descubrió que, de acuerdo con el reglamento, el nombre tenía que ser de una persona que tuviese como mínimo cinco años de fallecida.

“Ya lo único que falta es que el Consejo Municipal apruebe el informe de la Comisión de Cultura para quitar el nombre, algo que podría suceder el lunes 11 o el lunes 18 de agosto.

LEA MÁS: Siete empresas autobuseras de Cartago habilitaron el pago electrónico para sus usuarios

“Después de la investigación del Frente Amplio se comprobó que el nombre de Óscar Arias se puso ilegalmente. Hasta ahorita nosotros nos estamos dando cuenta. Es por eso que se está tomando la decisión”, nos explica el presidente del Consejo Municipal.

Le dejamos un mensaje al expresidente Arias, pero no respondió a la hora de realizar esta nota.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
oscar arias sánchezpalacio de los deportesconsejo municipal de herediacomisión de cultura de heredia
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.