Hermanitas taekwondistas alajueliteñas sorprendieron a la primera dama de EE. UU.

Tayra y Chelsea Burklund Guillén, dos alajueliteñitas de pura cepa, casi no durmieron nada desde el viernes pasado, cuando les dijeron que debían preparar una exhibición de taekwondo para nada menos y nada más que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

Fue la profesora Ivannia Barboza Méndez (cinta negra y quinto dan), quien les informó la noticia a Tayra, de 14 años y cinta verde; y a Chelsea, quien tiene 10 años y es cinta amarilla.

Le entrenadora Ivannia Barboza, Tayra, Chelsea y Fiorella Cervantes, comparten con la primera dama de Estados Unidos. Foto cortesía embajada de EEUU en Costa Rica. (Cortesía Embajada de EEUU en Costa Rica)

El sábado 21 y el domingo 22 de mayo las hermanas pasaron entrenando en sus casas para pulir la presentación. No querían cometer un solo error, por eso se fajaron bien duro. Eso sí, también sacaron un buen ratico para investigar en Internet sobre la esposa del presidente Joe Biden.

“Desde que se dieron cuenta estaban superemocionadas, alegres; es más, hasta desesperadas por que ya llegara el lunes y hacer la presentación. Tenían una gran ansiedad porque les encantó la idea de conocer a la primera dama estadounidense. Claro, no sabían cómo sería, si iban a poder compartir o saludarla”, nos explicó doña Wendy Guillén, la mamá.

Jill Biden conversa con Chelsea durane la visita a Alajuelita. Foto cortesía de la embajada de EEUU en Costa Rica. (Cortesía Embajada de EEUU en Costa Rica)

“Este lunes (23 de mayo), ya desde las cinco de la mañana estaban levantadas. La actividad era a las 10:45 de la mañana, pero ellas llegaron a las 7:30 a.m., no querían perderse nada, iban en una pura felicidad”, añadió la mamá.

Y como las buenas vibras jalan buenas vibras, la primera dama las saludó a las dos, las abrazó y hasta conversó con ellas, quienes el año pasado --en los Juegos Deportivos Nacionales San José 2021-- ganaron, las dos, medalla de plata en taekwondo.

“Mami, yo tengo que competir este fin de semana, por favor no me lave el traje porque me lo tocó la primera dama, ese traje me dará suerte para ganar, por favor no lo lave”, le dijo Chelsea a su mamá recién entrando a la casa después de la actividad.

Jill Biden le dijo a Chelsea en tono alegre, y en inglés: “Seguro a sus compañeritos les da miedo jugar con usted”, y ella le respondió: “No, no les da miedo, jugamos mucho”. La niña estudia en la escuela Abraham Lincoln.

Es que la primera dama quedó impresionada con todo lo que sabe Chelsea de taekwondo.

La cara de Chelsea cuando saludó a la primera dama, sin palabras. Foto cortesía de la embajada de EEUU en Costa Rica. (Cortesía Embajada de EEUU en Costa Rica)

A Tayra le preguntó la edad, a qué colegio iba y si le gustaba mucho el taekwondo. “Le respondí todo (las dos hermanas hablan perfecto inglés) y le dije que me encantaba el taekwondo y que me hace muy feliz practicarlo”, nos contó Tayra, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Alajuelita.

Contra las drogas

Fue al estadio municipal de Alajuelita adonde llegó la primera dama de Estados Unidos para reiterar el apoyo del gobierno de su país al programa “Sembremos seguridad”, que lucha por sacar del consumo o venta de drogas a más de 1.500 niños y jóvenes de esa comunidad del sur de San José.

La exhibición de taekwondo que hicieron las alajueliteñas estuvo puras tejas. Foto cortesía embajada de EEUU en Costa Rica. (Cortesía Embajada de EEUU en Costa Rica)

En la actividad también estuvieron la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Cynthia Telles; el alcalde de Alajuelita, Modesto Alpízar, y varios líderes sociales del cantón.

Con talleres educativos, deportes, artes marciales, fabricación de artesanías, música, danza es que “Sembremos seguridad” lucha contra las drogas.

Así logra que la juventud alajueliteña en riesgo social participe en el centro de prevención que la Embajada de Estados Unidos financia en alianza con la municipalidad local y el Ministerio de Seguridad Pública.

Este proyecto está presente en los 83 cantones del país, apoyándose así los esfuerzos de seguridad ciudadana en comunidades que superan las barreras negativas para enfrentar positivamente problemas de narcotráfico y criminalidad.

A Jill también la alegraron con bailes culturales. Foto cortesía de la embajada de EEUU en Costa Rica. (Cortesía Embajada de EEUU en Costa Rica)

Según la embajadora de Estados Unidos, Cynthia Telles, los centros de prevención ofrecen a los jóvenes un espacio seguro en el cual participan en actividades positivas.

“Estados Unidos ha trabajado con nuestros amigos en Costa Rica para ayudar a construir estos exitosos programas de prevención, para brindar opciones saludables y espacios seguros para la juventud costarricense”.

Los muchachos de la banda municipal de San José también compartieron con Jill Biden en el estadio municipal de Alajuelita. Foto cortesía de la embajada de EEUU en Costa Rica. (Cortesía Embajada de EEUU en Costa Rica)

Este fue el último acto oficial de la primera dama norteamericana en Costa Rica, a donde llegó el sábado 21 a las 3:30 de la tarde.