Hermanitos ponen a la venta su colección de carritos para comprar una computadora

Jorman Alvarado Campos, de 14 años, y su hermano Isaac, de 15, saben la importancia de contar con las herramientas necesarias para estudiar, por eso no lo pensaron dos veces para sacrificar su colección de carritos de juguete para comprarse una computadora.

Carritos en venta Jorman e Isaac pusieron en venta su colección de carritos para tratar de comprarse una computadora. Foto: Cortesía (Cortesía )

Como ahora el Ministerio de Educación Pública (MEP) estableció clases presenciales y virtuales los estudiantes han tenido que hacer de tripas chorizo para estudiar y en el caso de estos hermanos no fue la excepción.

Jorman, quien este año se graduó de sexto grado, sabe que en el cole debe entregar más trabajos e investigar más para hacer las tareas y dicha búsqueda es más rápida con una compu en la casa.

Él, durante el curso lectivo que recién terminó, se la tuvo que jugar con un celular viejito que tenía su mamá, Verónica Campos, para atender las clases virtuales que fueron dos veces por semana.

En el caso de Isaac, él tiene algunos problemas de aprendizaje y este 2021 no pudieron encontrarle dónde matricularlo, por lo que no pudo asistir a clases.

Conversamos con doña Verónica, mamá de estos vecinos de Granadilla de Curridabat, sobre la iniciativa de sus hijos.

“Estábamos viendo Facebook el lunes en la noche y ellos vieron una computadora en venta y me dijeron, ‘uy, mami, qué lindo sería poder tener una’”, recuerda Campos.

Carritos en venta Este modelo fue el primer carrito que tuvieron. Foto: Cortesía (Cortesía )

Ella les respondió que por la situación económica que atraviesan --ella está sin trabajo-- era imposible comprarles una y ahí fue donde se les ocurrió la idea.

“El mayor llegó y me dijo, ‘mami, ¿por qué no vendemos los carritos? De por sí ya estamos grandes y el otro año vamos a necesitar una computadora para estudiar’. De inmediato, Jorman también me dijo que sí”, cuenta la mamá.

Inicialmente ofrecieron todos los carritos que tienen, que son 226, sin embargo, luego revisaron bien el estado de ellos y los que están en mejores condiciones son 155, de los cuales 135 son de la prestigiosa marca Hot Wheels y los restantes 20 son de Maisto, Matchbox y Motormax.

El anuncio lo publicaron en el grupo de Facebook llamado El Carmen (Mata de Plátano), sin embargo, quienes les han ofrecido comprarlos les dicen que les compran cada carrito en 300 colones o a lo mucho les dan 30 mil por todos juntos.

“Un señor nos asesoró y me dijo que habían carros que eran más caros, entonces me dediqué a buscar más al respecto y vi que podíamos pedir un poquito más de cincuenta mil colones que pedimos al principio”, contó doña Vero.

Carritos en venta Algunos de los modelos están menos maltratados que otros. Foto: Cortesía (Cortesía )

¿Cómo los obtuvieron?

Esta madre nos contó que los carritos los consiguieron gracias al buen corazón de un compañerito de Jorman del Centro Educativo Atención Prioritaria Higuito, ubicada en Santa Bárbara de Higuito, en Desamparados, que se los fue regalando poco a poco, en el 2017.

Asegura que si algunos están un poquito raspados es porque sus hijos les han sacado el jugo y porque cuando se han pasado de casa se han rayado un poquito, pero siguen funcionando pura vida.

El modelo más antiguo es uno de 1976, pero también tienen otro de 1982 al que se le abre la puerta del motor, un modelo Toyota Corolla de los años 80′s y hasta un Lamborghini.

Busca trabajo

Este ha sido un año muy duro para Verónica y su familia pues desde abril quedó desempleada, luego de que la asaltaran y le robaran el dinero que debía ir a depositarle a la patrona del puesto de tiempos donde vendía.

Carritos en venta Estos son los modelos más antiguos, de 1976. Foto: Cortesía (Cortesía )

El verse desempleada en estos tiempos tan complicados la hizo deprimirse mucho, tanto que hasta se enfermó y sufrió un preinfarto.

Actualmente aún tiene mucho dolor en los huesos y le dan ahogos al caminar, pero asegura que tiene toda la actitud para trabajar si le sale un bretecito, eso sí, por su condición no dice que no podría aceptar alguno que le demande muchísimo esfuerzo, máxime porque no tiene seguro.

Como si la situación no fuera lo suficientemente complicada, don José Campos, papá de Verónica, falleció víctima del covid en junio de este año.

Actualmente logran solventar los gastos de la casa y alimentación con el salario del esposo de Verónica, Alexander Roa, pero dice que gana muy poquito.

Jorman y su madre están matriculados en el colegio nocturno de Granadilla, mientras que Isaac entraría a sexto grado, también en la escuela nocturna de la localidad.

Carritos en venta Y uno de los más recientes es este del 2016. Foto: Cortesía (Cortesía )