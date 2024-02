Hermano de Domingo Argüello sacó las uñas para defenderlo ante ataque en redes sociales

El locutor y administrador de empresas Domingo Argüello fue electo como alcalde de Montes de Oca el domingo anterior. Archivo.

El hermano de Domingo Argüello, alcalde electo de Montes de Oca, sacó las uñas para defenderlo ante los ataques en redes sociales.

Este lunes, en X (antiguo Twitter), un usuario cuestionó la capacidad de Argüello, quien era candidato de una coalición llamada Juntos para dirigir al cantón josefino, al mostrar una campaña publicitaria que el exnadador hizo hace algunos años para una marca de cigarrillos.

“¡Señoras y señores, con ustedes el alcalde electo en el cantón de Montes de Oca!” escribió un usuario denominado como Spinoza_Rafa.

¡Señoras y señores, con ustedes el alcalde electo en el cantón de Montes de Oca! pic.twitter.com/Li4GuVNTq8 — Spinoza_Rafa (@rajuelcr) February 5, 2024

De inmediato, Luis Diego Argüello le replicó: “¿Y usted qué hacía cuando tenía 18 años? Me parece que ganarse la vida de forma honesta como animador de radio y TV se vale? Puede ver el CV de él actualmente en la página oficial del TSE. Saludos”.

El comentario de Argüello fue respaldado por otras personas, que le manifestaron su apoyo al locutor radial y administrador de empresas.

“¿Y qué tiene? Una persona ganándose la vida de manera honesta?”, “Ese no es el próximo alcalde de Montes de Oca. Ese del video ya no existe, no se es quien se fue hace 30 años”; “Ese es mi alcalde y vos un trol anónimo”.