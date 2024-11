Hierba ayuda a generar colágeno, fortalecer las articulaciones y eliminar el dolor de rodilla

El paso de los años les llega a todos, y a cada uno lo afecta de manera particular. El organismo se encarga de hacérnoslo saber, con dolores y problemas que antes no teníamos. El colágeno es una proteína esencial que, a partir de cierta edad, no se regenera y que el organismo pierde con el paso del tiempo. Este déficit, que se vuelve más evidente con la edad, puede llevar a tener problemas articulares, como las molestias de rodilla o en otras articulaciones, se puede notar también en la piel o en el pelo.

El orégano favorece la expulsión de gases, aliviando problemas estomacales y mejorando la digestión, especialmente útil para quienes padecen hinchazón y malestar digestivo.

Sin embargo, existe una especia casi mágica que es muy conocida y que seguramente la mayoría de las personas tenga en su casa: se trata de una sustancia que tiene propiedades medicinales que pueden generar colágeno, calmar dolores y promover la salud.

Cuál es la especia que genera colágeno

Esta especia es el orégano. Si bien muchas personas lo conocen y lo tienen en sus casas, es muy probable que no conozcan todas las propiedades que concentran, además de ser muy gustoso. Esta especia posee una impresionante capacidad antioxidante y antimicrobiana. De acuerdo a un estudio publicado en Scielo, cerca del 80% de la población mundial utiliza extractos vegetales o sus compuestos activos para cuidados primarios de salud, entre los que se encuentran los terpenoides, conocidos por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Al ser rico en antioxidantes, el orégano estimula la producción de colágeno.

De acuerdo con la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, esta especia también contiene sustancias con propiedades analgésicas que ayudan a disminuir las sensaciones de molestia y así curar dolores en áreas particulares del cuerpo. Esto puede ser especialmente beneficioso para personas que sufren de enfermedades como la artritis o la artrosis.

¿Qué beneficios aporta el orégano para la salud?

Propiedades anticancerígenas: el alto contenido de antioxidantes puede ayudar a prevenir el cáncer. Algunos estudios de probeta publicados por la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos demostraron que los componentes del orégano pueden ayudar a matar las células cancerosas y prevenir su crecimiento.

El orégano contribuye a reducir la tos y aliviar problemas respiratorios gracias a sus compuestos activos, siendo útil en el tratamiento de afecciones respiratorias.

Reducción de infecciones virales: esta especia contiene compuestos como el carvacrol y el timol, que han demostrado tener propiedades antivirales. Estos pueden proteger contra algunos virus al ofrecer una defensa natural contra las infecciones.

Reducción de la inflamación: los flavonoides y fenólicos presentes pueden reducir la inflamación en el cuerpo. Esto puede ser útil para aliviar condiciones inflamatorias como el dolor muscular o articular, irritación de la piel y tos seca.

Rico en antioxidantes: estos compuestos ayudan a generar colágeno en el cuerpo.