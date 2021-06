“Mi amiga me puso un mensaje que decía, ‘mi vida, ya me contestaron del hospital, su papito está más malito, mi amor, el doctor me dice que volvió a tener un infarto y le entró otra bacteria, mi vida, perdón por no llamarla, quisiera no estar escribiendo esto, pero no le puedo mentir, el corazoncito le está funcionando solo un diez por ciento y la bacteria que le entró es más agresiva. Ay Ka, mi vida, estoy escribiendo con lágrimas en los ojos, pero no puedo mentirle’”.