Hijo de Parmenio Medina: “Nunca voy a permitir que la imagen de mi tata se use en política”

Rodolfo Medina Castrillón, hijo del comunicador Parmenio Medina Pérez, está molesto porque un video que circuló recientemente utilizaba la voz y la imagen de su papá sin autorización.

El video parece hecho por alguien que apoya a Rodrigo Chaves, candidato presidencial del partido Progreso Social Democrático (PSD), pero en la agrupación afirman que no se trata de algo oficial.

El departamento de prensa del PSD respondió a una consulta de La Teja que en el partido desconocen quién hizo el video, que comenzó a circular en las redes sociales después de las elecciones del 6 de febrero y se titula: “¿Por qué atacan los medios a Rodrigo Chaves?”.

Dura dos minutos y veinte segundos y une pedazos de entrevistas a diferentes personalidades de la política nacional, entre ellos Parmenio, quien fue asesinado el 7 de julio del 2001.

Apenas se dio cuenta del video, Rodolfo Medina le mandó una carta a la diputada electa del PSD Pilar Cisneros.

El documento tiene fecha del 16 de febrero y dice: “Por este medio le manifiesto mi molestia por el uso sin permiso de la imagen de mi padre fallecido, Parmenio Medina Pérez, en un video que promueve la candidatura del señor Rodrigo Chaves, del partido político del que usted es militante activa.

“Le informo que así dispuesto por un juez de la República, soy la única persona autorizada que puede permitir el uso de la imagen y voz de mi padre Parmenio Medina Pérez”.

Rodolfo exigía en el documento que se retirara inmediatamente el video.

Sin consulta

Además, la carta dice: “No solo es un acto ilegal (lo del video), arbitrario e inconsulto, sino que estoy seguro de que usted (Pilar Cisneros) está faltando a la ética profesional del periodismo no haciendo una consulta pertinente.

“De no proceder de inmediato con mi solicitud, recurriré como corresponde ante el TSE y otras instancias judiciales”, concluye la carta.

Sobre el documento, en el PSD, dijeron: “Desconocemos de momento a quién entregó la nota. Al menos, oficialmente, no tenemos conocimiento de la misma”.

La Teja conversó con Rodolfo Medina, quien nos dijo: “Nunca voy a permitir que la imagen de mi tata se use en política.

“Después de que papá murió, mucha gente comenzó a usar mal su nombre y su voz, había varios tipos de materiales circulando. Fue por eso que, para evitar problemas y malos usos, arranqué cualquier bronca de raíz y reclamé legalmente todos los derechos de imagen de mi papá”, explica.

“Para la familia eso fue importante porque así se evitó, y se lucha por evitar, que gente sin escrúpulos hiciera y haga mal uso de la imagen y la voz de lo que dijo mi papá durante mucho tiempo que estuvo en radio y en televisión”.

Rodolfo aclaró que no es que la voz y la imagen de su padre no se puedan usar, lo que no se puede hacer es usarlas sin autorización.

“El permiso me lo tienen que pedir sí o sí, así están las cosas. Yo, en consulta con mi familia, soy el que decido si se da el permiso o no”, explicó y dio dos ejemplos.

“La voz de mi papá la usa al menos una vez al año Norval Calvo, quien siempre le rinde homenaje el día en el que él nació, se lo agradezco. Nos hace muy felices que Norval lo recuerde con tanto cariño.

— La Patada. Parmenio Medina Pérez nació en Antioquia, Colombia en 1939 y fue asesinado de tres balazos el 7 de julio del 2001 en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Fue un comunicador que hizo la mayor parte de su carrera en Tiquicia con un programa radial que marcó historia en la forma de hacer radio en el país, se llamó La Patada y el espacio de una hora lo aprovechaba Parmenio para mezclar el humor con la denuncia social y política. La Patada estuvo 28 años al aire. El 19 de diciembre del 2007, la Justicia costarricense condenó al empresario Omar Chaves como actor intelectual del homicidio del comunicador y a Jaime “El Indio” Aguirre como el homicida.

“También está Adrián ‘el Calzador’ Barboza, periodista deportivo, quien inmediatamente falleció papá nos pidió permiso para poder seguir usando las presentaciones para radio que él les hizo a sus programas deportivos y le dijimos que por supuesto; es más, me encanta escuchar a papá en esas presentaciones, el Cazador tiene todo el permiso de seguir usando esas grabaciones”.

En algo más fue enfático el hijo de Parmenio: “en política no quiero ver a mi tata metido. Nunca. No hay color político que me convenza de otra cosa. Estoy convencido de que ese es el respeto que se merece la memoria de mi papá, esa honorabilidad que siempre tuvo y tengo que honrar eso”.

Como considera que se frenó el uso del video, Rodolfo dice que no continuará con una demanda judicial; sin embargo, advirtió que si vuelve a ver el video hacerse viral, tomará otras medidas.

“Lo que realmente me interesa es que ese partido (PSD) y cualquier otro entiendan que no voy a permitir nada de mi tata en política. Tenía que dejarlo claro y espero que todos entiendan”.