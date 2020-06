“Era una relación muy buena, pero lo más importante es que, más allá de que fuera sacerdote, fue un excelente papá. Sé de otros curas que son excelentes papás y que los nombres me los reservo. Otros han sido como muchos papás, de esos de que ‘si te vi no me acuerdo’. De todo hay en la viña del Señor, pero a mí me tocó el mejor papá que se pude tener. Un gran intelectual y profesor”, expresó.